30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
2 tk
Kiire vooga
6k+
Lai rinnakujuline lutt võimaldab selle loomulikku haaramist, mis on sarnane rinnaga, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.
Hammustuskindel ja sile lutt on mõeldud kohanema teie beebi kasvavate vajadustega.
Luti sees olevad lehed ja sooned ennetavad paindliku luti kokkuvajumist, et toitmine sujuks probleemideta.
4.9
5-st
91
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Pirks
23/11/2022
Eesti
Kampaania osa
Lemmik lutipudeli lutt
Lutipudeli lutil on täpselt õige suurusega auk, kust voolab õiges tempos piima. Nii ei pea laps liiga palju vaeva nägema ja ei saa ka kurku tõmmata. Kuju on samuti hea lapse jaoks, ei aja segadusse, sest rinnanibu kuju on laadne.Samuti on lutt vastupidavast materjalist, mis on hea, et laps ei saa seda katki hammustada.
Positiivsed omadused
Kuju, materjal, voolavus
Negatiivsed omadused
puudub
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF044/27 Natural lutt
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF044/27 Natural lutt
Sniedzīte
01/12/2022
Latvija
Kampaania osa
Brīnišķīgi
Knupīši likās labas kvalitātes un tos varēja viegli nomainīt pudelītei, iesaku!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF044/27 Natural knupītis
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF044/27 Natural knupītis
Laputė
02/12/2021
Lietuva
Kampaania osa
Labai geras žindukas
Tikrai labai patiko šis žindukas, kuris primena mamos krūtinę. Nors ir maitinu vaiką pati, bet reikalui esant be problemų geria ir iš buteliuko. Ši žinduką baudojau ir pirmam vaikui, tad tikrai rekomenduoju. „Philips kampanijos apžvalga"
Positiivsed omadused
Artimas mamos krūtinei
Negatiivsed omadused
Nepastebėjau
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF044/27 Čiulptukas „Natural“
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF044/27 Čiulptukas „Natural“
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011