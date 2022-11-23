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  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega

Tootmine lõpetatud

Philips AventNatural lutt

SCF044/27

4.9
| (91) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
Meie pehme ja soonilise tekstuuriga lutt on loodud kasvavatele beebidele. Mugavuslehtede ja naturaalse kujuga lutt võimaldab loomulikku haaramist, tänu millele saab lihtsasti kombineerida rinna ja pudeliga toitmist.
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Loomulikult haaratav kuju

Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega

  • 2 tk

  • Kiire vooga

  • 6k+

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Lai rinnakujuline lutt võimaldab selle loomulikku haaramist, mis on sarnane rinnaga, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.

Pehme ja sile silikoonlutt, mis kohandub teie beebi vajadustega

Hammustuskindel ja sile lutt on mõeldud kohanema teie beebi kasvavate vajadustega.

Soonilise tekstuuriga paindlik lutt, mis ei vaju kokku

Soonilise tekstuuriga paindlik lutt, mis ei vaju kokku

Luti sees olevad lehed ja sooned ennetavad paindliku luti kokkuvajumist, et toitmine sujuks probleemideta.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

91

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

1

23/11/2022

Eesti

Eesti

Lemmik lutipudeli lutt

Lutipudeli lutil on täpselt õige suurusega auk, kust voolab õiges tempos piima. Nii ei pea laps liiga palju vaeva nägema ja ei saa ka kurku tõmmata. Kuju on samuti hea lapse jaoks, ei aja segadusse, sest rinnanibu kuju on laadne.Samuti on lutt vastupidavast materjalist, mis on hea, et laps ei saa seda katki hammustada.

Positiivsed omadused

Kuju, materjal, voolavus

Negatiivsed omadused

puudub

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF044/27 Natural lutt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF044/27 Natural lutt

01/12/2022

Latvija

Latvija

Brīnišķīgi

Knupīši likās labas kvalitātes un tos varēja viegli nomainīt pudelītei, iesaku!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF044/27 Natural knupītis

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF044/27 Natural knupītis

02/12/2021

Lietuva

Lietuva

Labai geras žindukas

Tikrai labai patiko šis žindukas, kuris primena mamos krūtinę. Nors ir maitinu vaiką pati, bet reikalui esant be problemų geria ir iš buteliuko. Ši žinduką baudojau ir pirmam vaikui, tad tikrai rekomenduoju. „Philips kampanijos apžvalga"

Positiivsed omadused

Artimas mamos krūtinei

Negatiivsed omadused

Nepastebėjau

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF044/27 Čiulptukas „Natural“

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF044/27 Čiulptukas „Natural“

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