Lutipudeli lutil on täpselt õige suurusega auk, kust voolab õiges tempos piima. Nii ei pea laps liiga palju vaeva nägema ja ei saa ka kurku tõmmata. Kuju on samuti hea lapse jaoks, ei aja segadusse, sest rinnanibu kuju on laadne.Samuti on lutt vastupidavast materjalist, mis on hea, et laps ei saa seda katki hammustada.