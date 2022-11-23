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  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega

Tootmine lõpetatud

Philips AventNatural lutt

SCF045/27

4.7
| (60) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet
Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
Meie pehme ja soonilise tekstuuriga lutt on loodud kasvavatele beebidele. Mugavuslehtede ja naturaalse kujuga lutt võimaldab loomulikku haaramist, tänu millele saab lihtsasti kombineerida rinna ja pudeliga toitmist.
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Loomulikult haaratav kuju

Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega

  • 2 tk

  • Muudetav voog

  • 3k+

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Lai rinnakujuline lutt võimaldab selle loomulikku haaramist, mis on sarnane rinnaga, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.

Pehme ja sile silikoonlutt, mis kohandub teie beebi vajadustega

Hammustuskindel ja sile lutt on mõeldud kohanema teie beebi kasvavate vajadustega.

Soonilise tekstuuriga paindlik lutt, mis ei vaju kokku

Soonilise tekstuuriga paindlik lutt, mis ei vaju kokku

Luti sees olevad lehed ja sooned ennetavad paindliku luti kokkuvajumist, et toitmine sujuks probleemideta.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

60

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

23/11/2022

Eesti

Eesti

Õige voolavusega lutipudeli lutt

Lutipudeli lutil on täpselt õige suurusega auk, kust voolab õiges tempos piima. Nii ei pea laps liiga palju vaeva nägema ja ei saa ka kurku tõmmata. Kuju on samuti hea lapse jaoks, ei aja segadusse, sest rinnanibu kuju on laadne.

Positiivsed omadused

Voolavus, puhastamine,kuju

Negatiivsed omadused

Puuduvad

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF043/27 Natural lutt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF043/27 Natural lutt

23/11/2022

Eesti

Eesti

Pudelilutt

Beebil kergem piima kätte saada ning mugav kasutada. Eriti meeldib rinna imitatsioon lutil.

Positiivsed omadused

Kerge piima kätte saada

Negatiivsed omadused

Puuduvad

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF043/27 Natural lutt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF043/27 Natural lutt

07/04/2022

Polska

Polska

Świetny!

Smoczek rewelacyjny, mały chętnie pije z butelki. Kształtem przypomina pierś matki co jest dużym plusem

Positiivsed omadused

Kryształ podobny do piersi

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF043/27 Smoczek Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF043/27 Smoczek Natural

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