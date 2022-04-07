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  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega

Tootmine lõpetatud

Philips AventNatural lutt

SCF046/27

5
| (95) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
Meie pehme ja soonilise tekstuuriga lutt on loodud kasvavatele beebidele. Mugavuslehtede ja naturaalse kujuga lutt võimaldab loomulikku haaramist, tänu millele saab lihtsasti kombineerida rinna ja pudeliga toitmist.
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Loomulikult haaratav kuju

Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega

  • 2 tk

  • Paksem toit

  • 6k+

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Lai rinnakujuline lutt võimaldab selle loomulikku haaramist, mis on sarnane rinnaga, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.

Pehme ja sile silikoonlutt, mis kohandub teie beebi vajadustega

Hammustuskindel ja sile lutt on mõeldud kohanema teie beebi kasvavate vajadustega.

Soonilise tekstuuriga paindlik lutt, mis ei vaju kokku

Soonilise tekstuuriga paindlik lutt, mis ei vaju kokku

Luti sees olevad lehed ja sooned ennetavad paindliku luti kokkuvajumist, et toitmine sujuks probleemideta.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

95

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

2
1

07/04/2022

Polska

Polska

Super produkt

Jak najbardziej polecam. Kształt bardzo zbliżony do sutka kobiecej piersi nie zaburza odruchu ssania u dziecka. Można stosować zamiennie z KP.

Positiivsed omadused

Kształt, wytrzymałość

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF046/27 Smoczek Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF046/27 Smoczek Natural

07/04/2022

Polska

Polska

Wygodny smoczek

Miękki smoczek, który umożliwia dobry przeplyw gęstego pokarmu. Pomaga wygodnie nakarmić naszego glodomorka.

Positiivsed omadused

Miękki, do gęstego pokarmu

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF046/27 Smoczek Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF046/27 Smoczek Natural

07/04/2022

Polska

Polska

Super smoczek

Smoczek sprawdził się u nas bardzo dobrze, był to pierwszy smoczek po 6m. Dziecko piło normalnie , nie krztusiło się i nie było problemu z zasysaniem smoczka. Sam smoczek przypomina pierś , więc szybko dziecko się przywyczaiło.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF046/27 Smoczek Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF046/27 Smoczek Natural

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