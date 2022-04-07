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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
2 tk
Paksem toit
6k+
Lai rinnakujuline lutt võimaldab selle loomulikku haaramist, mis on sarnane rinnaga, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.
Hammustuskindel ja sile lutt on mõeldud kohanema teie beebi kasvavate vajadustega.
Luti sees olevad lehed ja sooned ennetavad paindliku luti kokkuvajumist, et toitmine sujuks probleemideta.
5.0
5-st
95
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
mama inspiruje
07/04/2022
Polska
Super produkt
Jak najbardziej polecam. Kształt bardzo zbliżony do sutka kobiecej piersi nie zaburza odruchu ssania u dziecka. Można stosować zamiennie z KP.
Positiivsed omadused
Kształt, wytrzymałość
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF046/27 Smoczek Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF046/27 Smoczek Natural
Aganieszka
07/04/2022
Polska
Wygodny smoczek
Miękki smoczek, który umożliwia dobry przeplyw gęstego pokarmu. Pomaga wygodnie nakarmić naszego glodomorka.
Positiivsed omadused
Miękki, do gęstego pokarmu
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF046/27 Smoczek Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF046/27 Smoczek Natural
Aga16233
07/04/2022
Polska
Super smoczek
Smoczek sprawdził się u nas bardzo dobrze, był to pierwszy smoczek po 6m. Dziecko piło normalnie , nie krztusiło się i nie było problemu z zasysaniem smoczka. Sam smoczek przypomina pierś , więc szybko dziecko się przywyczaiło.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF046/27 Smoczek Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF046/27 Smoczek Natural
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011