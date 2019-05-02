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  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega

Tootmine lõpetatud

Philips AventKlaasist lutipudel Natural

SCF053/17

4.6
| (102) Auhinnad | 91% soovitab seda toodet
Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
Meie Natural pudelite ülipehme lutt sarnaneb veelgi rohkem rinnaga. Lai rinnakujuline lutt, paindlik spiraalne disain ja mugavuslehed võimaldavad loomulikku haaramist, tänu millele saab lihtsasti kombineerida rinna ja pudeliga toitmist.
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Loomulikult haaratav kuju

Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega

  • 1 pudel

  • 240 ml

  • Aeglase vooga lutt

  • 1k+

Rinda meenutav ülipehme lutt

Rinda meenutav ülipehme lutt

Ülipehme tekstuuriga lutt, mis meenutab rinda.

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Lai rinnakujuline lutt võimaldab selle loomulikku haaramist, mis on sarnane rinnaga, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.

Mugavuslehtedega paindlik spiraalne disain

Mugavuslehtedega paindlik spiraalne disain

Paindlik spiraalne disain ja meie ainulaadsed mugavuslehed loovad paindliku luti, mis võimaldab loomulikku toitumist ilma kokku vajumata.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

102

Auhinnad

91%

soovitab seda toodet

02/05/2019

Lietuva

Lietuva

Idealus pirmiems mišinukų ragavimams

Nuostabi firma - viską perkame tik iš šios firmos. Turime ir šį ir didesnio kiekkio buteliukus. Rekomenduoju.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF053/17 „Natural“ stiklinis kūdikių buteliukas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF053/17 „Natural“ stiklinis kūdikių buteliukas

02/04/2022

Polska

Polska

Doskonała butelka

Smoczek idealny dla niemowląt i strasznych dzieci. Butelka estetyczna dość ciężka lecz bardzo dobrze trzyma się ja w dłoni.

Positiivsed omadused

Ergonomiczny kształt smoczka

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

01/04/2022

Polska

Polska

Świetnie wyprofilowane i elastyczne smoczek

Młodemu świetnie się pije z butelki . A ja jestem spokojna że nie odstawi piersi na bok. Smoczek jest miękki I elastyczny

Positiivsed omadused

Elastyczne smoczek

Negatiivsed omadused

Szkło trochę ciężkie

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

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Lahtiütlused

  1. 0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011

  2. Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedeelundites ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine ja rahutus.