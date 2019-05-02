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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
1 pudel
240 ml
Aeglase vooga lutt
1k+
Ülipehme tekstuuriga lutt, mis meenutab rinda.
Lai rinnakujuline lutt võimaldab selle loomulikku haaramist, mis on sarnane rinnaga, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.
Paindlik spiraalne disain ja meie ainulaadsed mugavuslehed loovad paindliku luti, mis võimaldab loomulikku toitumist ilma kokku vajumata.
4.6
5-st
102
Auhinnad
91%
soovitab seda toodet
Aien
02/05/2019
Lietuva
Idealus pirmiems mišinukų ragavimams
Nuostabi firma - viską perkame tik iš šios firmos. Turime ir šį ir didesnio kiekkio buteliukus. Rekomenduoju.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF053/17 „Natural“ stiklinis kūdikių buteliukas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF053/17 „Natural“ stiklinis kūdikių buteliukas
Marta61
02/04/2022
Polska
Doskonała butelka
Smoczek idealny dla niemowląt i strasznych dzieci. Butelka estetyczna dość ciężka lecz bardzo dobrze trzyma się ja w dłoni.
Positiivsed omadused
Ergonomiczny kształt smoczka
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
Pa__ulka
01/04/2022
Polska
Świetnie wyprofilowane i elastyczne smoczek
Młodemu świetnie się pije z butelki . A ja jestem spokojna że nie odstawi piersi na bok. Smoczek jest miękki I elastyczny
Positiivsed omadused
Elastyczne smoczek
Negatiivsed omadused
Szkło trochę ciężkie
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011
Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedeelundites ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine ja rahutus.