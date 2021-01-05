10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Lutipudelid ja lutid
Kõik seeriad
Philips Avent Lutipudel Natural
Tootmine lõpetatud
Tugi
SCF070/25
Mine e-poodi
Logige sisse või looge konto
Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
Eco passport - English (US)
Kõik (2)
Kas mu Philips Aventi lutipudeli toitmistooted ühilduvad vastastikku?
Kas minu Philips Aventi toode on BPA- ja BPS-vaba?
Minu Philips Avent Natural või Natural Response lutt vajub kokku
Kontrollige garantii tingimusi ja alustage tootevahetust või parandamist
Leia hoolduskeskus
Leia enda lähedal asuvad hoolduskeskused remondi, diagnostika ja originaalvaruosade jaoks
Garantii
Meie toote garantiitingimused
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata