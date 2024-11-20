30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Loodud vastsündinutele
Ortodontiline ja BPA-vaba
Kahene komplekt
0-2 kuud
Meie vastsündinute lutid on spetsiaalselt disainitud, et sobituda pisikeste suude ja nägudega. Tänu kergele, rõngata disainile on see ideaalne esimene lutt ja sobib kuni 6 kuu vanustele beebidele. Luti kuju ja suurus aitavad teie beebil lihtsasti üle minna meie Philips Avent Ultra air ja Ultra soft lutisarjadele, et tema loomulikud imemisvajadused oleks alati rahuldatud.
Küsisime vanematelt, kuidas nende beebid tekstuuriga silikoonluttidega harjuvad. Keskmiselt 98% vanematest vastasid, et nende beebid on Philips Avent ultra lutid heaks kiitnud.
Meie ortodontilised ja sümmeetrilised pehmed silikoonlutid on loodud, pidades silma suu loomulikku arengut.
4.9
5-st
173
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Kiniiia013
20/11/2024
Polska
Kampaania osa
Idealny na pierwszy smoczek dziecka
Smoczek ma bardzo miękki i elastyczny silikonowy kapturek, który imituje kształt piersi. Dzięki temu dziecko łatwo akceptuje smoczek, nie odczuwając różnicy w porównaniu do ssania piersi. Jego konstrukcja zapewnia naturalne ssanie, co jest korzystne dla rozwoju jamy ustnej i mięśni twarzy. Ponadto, smoczek Philips Ultra Start jest zaprojektowany w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko podrażnień czy zaczerwienień skóry wokół ust, dzięki specjalnemu wentylowi, który zapewnia cyrkulację powietrza i zapobiega gromadzeniu się wilgoci. Smoczek jest łatwy w utrzymaniu czystości można go wygodnie sterylizować.
Positiivsed omadused
Mały kształt, nie zapycha buzi dziecka, nie podrażnia ust ani buzi, dobrze odprowadza powietrze
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See arvustus tehti tootele Ultra Start SCF075/01 Smoczek
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Ultra Start SCF075/01 Smoczek
Kasia S.
19/11/2024
Polska
Kampaania osa
Pięknie swiecą
Smoczki są bardzo dobrze wykonane, są miękkie i szybko uspokajają maluszka, moja córeczka polubiła je już od pierwszych dni, dużym plusem jest to ze świecą w ciemności ponieważ bez problemu mogę znaleźć smoczka w nocy w nocy w łóżeczku.
Positiivsed omadused
Świecą w ciemności, lekki,miękki, odporny na wysoką temperaturę
Negatiivsed omadused
Brak
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See arvustus tehti tootele Ultra Start na Noc SCF075/07 Smoczek świecący
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Ultra Start na Noc SCF075/07 Smoczek świecący
Kasia S.
19/11/2024
Polska
Kampaania osa
Bardzo dobry smoczek
Smoczek posiada specjalne otwory wentylacyjne, które zapewniają idealny przepływ powietrza, są wykonane z silikonu który jest odporny na wysoką temperaturę, a podczas sterylizacji nie zmienia koloru ani kształtu . Smoczki majak piękne kolory i urocze na nich obrazki,
Positiivsed omadused
Trwałość, jakość, kształt.
Negatiivsed omadused
Brak
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See arvustus tehti tootele Ultra Start SCF075/03 Smoczek
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See arvustus tehti tootele Ultra Start SCF075/03 Smoczek
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat.
2023. aasta USA tarbijatestid näitasid, et 98% beebidest võttis omaks Philips Aventi tekstuuriga lutiosa, mida kasutatakse meie tootesarja ultra (n=201) luttides.
Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja