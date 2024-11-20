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  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale

Philips Avent PacifierUltra Start öölutt

SCF075/17

4.9

| (173) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale

Meelerahu algusest peale. Lutt Philips Avent ultra start Nighttime on loodud vastsündinu suu jaoks ja seda võib kasutada ohutult esimese kuue elukuu jooksul. See on pimedas helendav, tänu millele on leevendus ja lohutus käepärast ka pärast tulede kustutamist. Nüüd 80% taimsest materjalist.*

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emade poolt soovitatud bränd üle maailma1

Parim sobivus ka öösel

Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale

  • Pimedas helendav kork

  • BPA-vaba

  • 2 pakki, 80% taimne*

  • 0-2 kuud

Väikestele suudele täpselt sobiv

Väikestele suudele täpselt sobiv

Meie vastsündinute lutid on spetsiaalselt disainitud, et sobituda pisikeste suude ja nägudega. Tänu kergele, rõngata disainile on see ideaalne esimene lutt ja sobib kuni 6 kuu vanustele beebidele. Nibuosa kuju ja suurus aitavad teie beebil lihtsasti üle minna meie Philips Avent Ultra air ja Ultra soft lutisarjadele, et tema loomulikud imemisvajadused oleks alati rahuldatud.

Ortodontiline nibuosa, mis on loodud suu loomuliku arengu jaoks

Ortodontiline nibuosa, mis on loodud suu loomuliku arengu jaoks

Meie ortodontilised nibuosad on valmistatud pehmest silikoonist, et soodustada suulihaste loomulikku liikumist, et vähendada vale oklusiooni ohtu. Kitsa kaelaga nibuosa aitab vähendada survet keele ja suulae vahel. Philips Avent ultra lutid on sõltumatult akrediteeritud Suutervise fondi poolt. 100% toidutööstuse kvaliteediklassiga silikoonist valmistatud lutid on vastupidavamad ja kauakestvamad kui kummist (lateksist) nibuosad ja ei sisalda BPA-d, BPS-i, ftalaate, PVC-d ega polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke.

Beebid armastavad neid – 98% lepivad nibuosaga**

Beebid armastavad neid – 98% lepivad nibuosaga**

Meie tekstuursed silikoonist nibuosad matkivad ema rinda. Kui küsisime vanematelt, kuidas nende beebid luttidega harjusid, ütlesid keskmiselt 98% neist, et nende beebid on Philips Avent ultra lutid heaks kiitnud.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

173

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
1

20/11/2024

Polska

Polska

Idealny na pierwszy smoczek dziecka

Smoczek ma bardzo miękki i elastyczny silikonowy kapturek, który imituje kształt piersi. Dzięki temu dziecko łatwo akceptuje smoczek, nie odczuwając różnicy w porównaniu do ssania piersi. Jego konstrukcja zapewnia naturalne ssanie, co jest korzystne dla rozwoju jamy ustnej i mięśni twarzy. Ponadto, smoczek Philips Ultra Start jest zaprojektowany w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko podrażnień czy zaczerwienień skóry wokół ust, dzięki specjalnemu wentylowi, który zapewnia cyrkulację powietrza i zapobiega gromadzeniu się wilgoci. Smoczek jest łatwy w utrzymaniu czystości można go wygodnie sterylizować.

Positiivsed omadused

Mały kształt, nie zapycha buzi dziecka, nie podrażnia ust ani buzi, dobrze odprowadza powietrze

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Ultra Start SCF075/01 Smoczek

Date of Use 2024-10-19

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Ultra Start SCF075/01 Smoczek

Date of Use 2024-10-19

19/11/2024

Polska

Polska

Pięknie swiecą

Smoczki są bardzo dobrze wykonane, są miękkie i szybko uspokajają maluszka, moja córeczka polubiła je już od pierwszych dni, dużym plusem jest to ze świecą w ciemności ponieważ bez problemu mogę znaleźć smoczka w nocy w nocy w łóżeczku.

Positiivsed omadused

Świecą w ciemności, lekki,miękki, odporny na wysoką temperaturę

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Ultra Start na Noc SCF075/07 Smoczek świecący

Date of Use 2024-10-19

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Ultra Start na Noc SCF075/07 Smoczek świecący

Date of Use 2024-10-19

19/11/2024

Polska

Polska

Bardzo dobry smoczek

Smoczek posiada specjalne otwory wentylacyjne, które zapewniają idealny przepływ powietrza, są wykonane z silikonu który jest odporny na wysoką temperaturę, a podczas sterylizacji nie zmienia koloru ani kształtu . Smoczki majak piękne kolory i urocze na nich obrazki,

Positiivsed omadused

Trwałość, jakość, kształt.

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Ultra Start SCF075/03 Smoczek

Date of Use 2024-10-19

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Ultra Start SCF075/03 Smoczek

Date of Use 2024-10-19

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat. 

  1. Kõvad plastosad, välja arvatud silikoonist nibuosa (massibilansi meetod).

  2. 2023. aasta USA tarbijatestid näitasid, et 98% beebidest võttis omaks Philips Aventi tekstuuriga nibuosa, mida kasutatakse meie tootesarja ultra (n=201) luttides.

  3. USA tarbijatesti tulemuste põhjal (2023, n = 201).

  4. Võrreldes luttide tavapäraste steriliseerimismeetoditega (keetmine).

  5. Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.