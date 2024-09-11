30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Laseb teie beebi nahal hingata
Ortodontiline ja BPA-vaba
2 tk
0–6 kuud
Ülisuured õhuavad õhutavad beebi nahka, hoides seda kuivemana ja mõjudes rahustavalt.
Küsisime emadelt, kuidas nende beebid tekstuuriga silikoonist lutiosaga luttidega harjuvad ja keskmiselt 98% emadest vastasid, et nende beebid on Philips Avent Ultra soft ja Ultra air lutid heaks kiitnud.
Ultra soft ja Ultra air lutid valmistame teadlikult silikoonmaterjalist, kuna tegu on ohutu ja inertse materjaliga, mida kasutatakse laialdaselt meditsiinivaldkonnas ning mis ei sisalda ohtlikke kemikaale, endokriinseid toimeaineid (nt BPA) ega allergeene.
4.9
5-st
651
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
Heidi123
11/09/2024
Eesti
Meie elupäästja
Kui varasemalt meie laps lutti ei võtnud siis tänu sellele lutile, mis talle kohe meeldis on nüüd meie ööd rahulikumad ja autosõidud paremad. Edaspidi valime samuti selle luti ,kuna disain on esiteks kena ja meie beebile see meeldib.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ultra air SCF085/15 Lutt
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ultra air SCF085/15 Lutt
Kati!
03/09/2024
Eesti
Lemmik lutt
Pojale ei sobinud ükski lutt, mis ostnud olime ja siis saabus Philipsi lutt pakiga. Esimesest sekundist talle see meeldis ja kasutame igapäevaselt. Uinumine toimub nüüd ka lutiga ega pea ainult rinna otsas jääma.
Positiivsed omadused
Ilus kujundus
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ultra air SCF085/15 Lutt
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ultra air SCF085/15 Lutt
Tipsu
02/09/2024
Eesti
Lutt
Beebi uus lemmik lutt. Välimuselt ilus tagasihoidlik ja selline luti kuju meeldib mu beebile kõige rohkem. Olen proovinud erinevaid firmasid ja kujusid, aga enamus luttidega on ikka rahutu. Selle luti võttis kohe omaks ja ilmselt jäämegi kasutama.
Positiivsed omadused
Kuju, disain
See arvustus tehti tootele ultra air SCF085/15 Lutt
See arvustus tehti tootele ultra air SCF085/15 Lutt
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat.
2016.–2017. aasta USA tarbijatestid näitavad, et keskmiselt 98% beebidest võttis omaks Philips Aventi tekstuuriga lutiosa, mida kasutatakse meie tootesarjade ultra air ja ultra soft luttides.
Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja
Nr 1 ülemaailmne luttide kaubamärk