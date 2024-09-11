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  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata

Philips Avent ultra airLutt

SCF085/31

4.9
| (651) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet
Laseb teie lapse nahal hingata
Rahustage õhu mugavuse abil. Philips Avent ultra air lutil on eriti suured õhuavad, et hoida teie beebi nahka kuivana. Saadaval erinevates värvides ja kujundustes.
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emade poolt soovitatud bränd üle maailma1

Eriti suured õhuavad mugavama rahustamise jaoks

Laseb teie lapse nahal hingata

  • Laseb teie beebi nahal hingata

  • Ortodontiline ja BPA-vaba

  • 2 komplekt

  • 6–18 kuud

Laseb beebi nahal hingata

Laseb beebi nahal hingata

Ülisuured õhuavad õhutavad beebi nahka, hoides seda kuivemana ja mõjudes rahustavalt.

98% beebidest leppis selle lutiga*

98% beebidest leppis selle lutiga*

Uurisime lapsevanematelt, kuidas nende beebid silikoonluttidega harjuvad. Keskmiselt 98% vastasid, et nende beebid on Philips Avent Ultra soft ja Ultra air lutid heaks kiitnud.

Lutt on valmistatud 100% toidutööstuse kvaliteediklassiga silikoonist

Lutt on valmistatud 100% toidutööstuse kvaliteediklassiga silikoonist

Ultra soft ja Ultra air lutid valmistame teadlikult silikoonmaterjalist, kuna tegu on ohutu ja inertse materjaliga, mida kasutatakse laialdaselt meditsiinivaldkonnas ning mis ei sisalda ohtlikke kemikaale, endokriinseid toimeaineid (nt BPA) ega allergeene.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

651

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

11/09/2024

Eesti

Eesti

Meie elupäästja

Kui varasemalt meie laps lutti ei võtnud siis tänu sellele lutile, mis talle kohe meeldis on nüüd meie ööd rahulikumad ja autosõidud paremad. Edaspidi valime samuti selle luti ,kuna disain on esiteks kena ja meie beebile see meeldib.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ultra air SCF085/15 Lutt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ultra air SCF085/15 Lutt

03/09/2024

Eesti

Eesti

Lemmik lutt

Pojale ei sobinud ükski lutt, mis ostnud olime ja siis saabus Philipsi lutt pakiga. Esimesest sekundist talle see meeldis ja kasutame igapäevaselt. Uinumine toimub nüüd ka lutiga ega pea ainult rinna otsas jääma.

Positiivsed omadused

Ilus kujundus

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ultra air SCF085/15 Lutt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ultra air SCF085/15 Lutt

02/09/2024

Eesti

Eesti

Lutt

Beebi uus lemmik lutt. Välimuselt ilus tagasihoidlik ja selline luti kuju meeldib mu beebile kõige rohkem. Olen proovinud erinevaid firmasid ja kujusid, aga enamus luttidega on ikka rahutu. Selle luti võttis kohe omaks ja ilmselt jäämegi kasutama.

Positiivsed omadused

Kuju, disain

See arvustus tehti tootele ultra air SCF085/15 Lutt

See arvustus tehti tootele ultra air SCF085/15 Lutt

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat. 

  1. 2016.–2017. aasta USA tarbijatestid näitavad, et keskmiselt 98% beebidest võttis omaks Philips Aventi tekstuuriga lutiosa, mida kasutatakse meie tootesarjade ultra air ja ultra soft luttides.

  2. Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja