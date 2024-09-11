Philips Avent lutt on samuti rinnanibu kujuga, mis meeldib beebile. Varem kasutasin teise firma lutti, aga beebi eriti ei tahtnud, sülitas pidevalt välja ja kui võttiski, siis pidi jälgima, et lutt õiget pidi suhu saab. Aga Avent lutiga niisuguseid probleeme ei ole. Beebi võttis kohe luti omaks ja mulle tundub, et ta on rahulikum ja magab paremini. Avent lutt laseb beebi nahal hingata, on ortodontiline ja BPA- vaba. Mina olen nende toodetega väga rahul ja beebile meeldivad ka.