Kui meil beebi peale sündi ühtegi lutti ei võtnud siis see oli lutt mille ta väga kiirelt võttis omaks. Hea omadus on see et luti kuju on lapsele täpselt rinnanibu kujuga. Meie beebile see väga meeldib ja suure tõenäosusega jään ma sellele lutile kindlaks.