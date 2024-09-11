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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Laseb teie beebi nahal hingata
Ortodontiline ja BPA-vaba
2 pakki, 80% taimne*
0–6 kuud
Suukaitses olevad augud õhutavad teie beebi nahka, hoides selle kuivemana ülima rahustava mugavuse jaoks.
Meie ortodontilised nibuosad on valmistatud pehmest silikoonist, et soodustada suulihaste loomulikku liikumist, et vähendada vale oklusiooni ohtu. Kitsa kaelaga nibuosa aitab vähendada survet keele ja suulae vahel. Philips Avent ultra lutid on sõltumatult akrediteeritud Suutervise fondi poolt. 100% toidutööstuse kvaliteediklassiga silikoonist valmistatud lutid on vastupidavamad ja kauakestvamad kui kummist (lateksist) nibuosad ja ei sisalda BPA-d, BPS-i, ftalaate, PVC-d ega polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke.
Meie tekstuursed silikoonist nibuosad matkivad ema rinda. Kui küsisime vanematelt, kuidas nende beebid luttidega harjusid, ütlesid keskmiselt 98% neist, et nende beebid on Philips Avent ultra lutid heaks kiitnud.
4.9
5-st
651
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
Heidi123
11/09/2024
Eesti
Meie elupäästja
Kui varasemalt meie laps lutti ei võtnud siis tänu sellele lutile, mis talle kohe meeldis on nüüd meie ööd rahulikumad ja autosõidud paremad. Edaspidi valime samuti selle luti ,kuna disain on esiteks kena ja meie beebile see meeldib.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ultra air SCF085/15 Lutt
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ultra air SCF085/15 Lutt
Kati!
03/09/2024
Eesti
Lemmik lutt
Pojale ei sobinud ükski lutt, mis ostnud olime ja siis saabus Philipsi lutt pakiga. Esimesest sekundist talle see meeldis ja kasutame igapäevaselt. Uinumine toimub nüüd ka lutiga ega pea ainult rinna otsas jääma.
Positiivsed omadused
Ilus kujundus
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ultra air SCF085/15 Lutt
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ultra air SCF085/15 Lutt
Tipsu
02/09/2024
Eesti
Lutt
Beebi uus lemmik lutt. Välimuselt ilus tagasihoidlik ja selline luti kuju meeldib mu beebile kõige rohkem. Olen proovinud erinevaid firmasid ja kujusid, aga enamus luttidega on ikka rahutu. Selle luti võttis kohe omaks ja ilmselt jäämegi kasutama.
Positiivsed omadused
Kuju, disain
See arvustus tehti tootele ultra air SCF085/15 Lutt
See arvustus tehti tootele ultra air SCF085/15 Lutt
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat.
Kõvad plastosad, välja arvatud silikoonist nibuosa (massibilansi meetod).
USA tarbijatesti tulemuste põhjal (2023, n = 201).
2023. aasta USA tarbijatestid näitasid, et 98% beebidest võttis omaks Philips Aventi tekstuuriga nibuosa, mida kasutatakse meie tootesarja ultra (n=201) luttides.
Võrreldes luttide tavapäraste steriliseerimismeetoditega (keetmine).
Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.