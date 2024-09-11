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  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata

Philips Avent Pacifierultra air

SCF087/02

4.9
| (651) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet
Laseb teie lapse nahal hingata
Rahustav ja õhku läbilaskev, suurte õhuaukudega. Üheksa lapsevanemat kümnest nõustuvad: lutt Philips Avent ultra air sobib hästi minu lapse jaoks.** Rahustav leevendus on alati tagatud olenemata sellest, kes lapse eest hoolitseb. Nüüd 80% taimsest materjalist.*
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emade poolt soovitatud bränd üle maailma1

Eriti suured õhuavad mugavama rahustamise jaoks

Laseb teie lapse nahal hingata

  • Laseb teie beebi nahal hingata

  • Ortodontiline ja BPA-vaba

  • 2 pakki, 80% taimne*

  • 0–6 kuud

Ülisuured õhuavad lasevad beebi nahal hingata

Ülisuured õhuavad lasevad beebi nahal hingata

Suukaitses olevad augud õhutavad teie beebi nahka, hoides selle kuivemana ülima rahustava mugavuse jaoks.

Ortodontiline nibuosa, mis on loodud suu loomuliku arengu jaoks

Ortodontiline nibuosa, mis on loodud suu loomuliku arengu jaoks

Meie ortodontilised nibuosad on valmistatud pehmest silikoonist, et soodustada suulihaste loomulikku liikumist, et vähendada vale oklusiooni ohtu. Kitsa kaelaga nibuosa aitab vähendada survet keele ja suulae vahel. Philips Avent ultra lutid on sõltumatult akrediteeritud Suutervise fondi poolt. 100% toidutööstuse kvaliteediklassiga silikoonist valmistatud lutid on vastupidavamad ja kauakestvamad kui kummist (lateksist) nibuosad ja ei sisalda BPA-d, BPS-i, ftalaate, PVC-d ega polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke.

Beebid armastavad neid – 98% lepivad nibuosaga***

Beebid armastavad neid – 98% lepivad nibuosaga***

Meie tekstuursed silikoonist nibuosad matkivad ema rinda. Kui küsisime vanematelt, kuidas nende beebid luttidega harjusid, ütlesid keskmiselt 98% neist, et nende beebid on Philips Avent ultra lutid heaks kiitnud.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

651

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

11/09/2024

Eesti

Eesti

Meie elupäästja

Kui varasemalt meie laps lutti ei võtnud siis tänu sellele lutile, mis talle kohe meeldis on nüüd meie ööd rahulikumad ja autosõidud paremad. Edaspidi valime samuti selle luti ,kuna disain on esiteks kena ja meie beebile see meeldib.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ultra air SCF085/15 Lutt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ultra air SCF085/15 Lutt

03/09/2024

Eesti

Eesti

Lemmik lutt

Pojale ei sobinud ükski lutt, mis ostnud olime ja siis saabus Philipsi lutt pakiga. Esimesest sekundist talle see meeldis ja kasutame igapäevaselt. Uinumine toimub nüüd ka lutiga ega pea ainult rinna otsas jääma.

Positiivsed omadused

Ilus kujundus

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ultra air SCF085/15 Lutt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ultra air SCF085/15 Lutt

02/09/2024

Eesti

Eesti

Lutt

Beebi uus lemmik lutt. Välimuselt ilus tagasihoidlik ja selline luti kuju meeldib mu beebile kõige rohkem. Olen proovinud erinevaid firmasid ja kujusid, aga enamus luttidega on ikka rahutu. Selle luti võttis kohe omaks ja ilmselt jäämegi kasutama.

Positiivsed omadused

Kuju, disain

See arvustus tehti tootele ultra air SCF085/15 Lutt

See arvustus tehti tootele ultra air SCF085/15 Lutt

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat. 

  1. Kõvad plastosad, välja arvatud silikoonist nibuosa (massibilansi meetod).

  2. USA tarbijatesti tulemuste põhjal (2023, n = 201).

  3. 2023. aasta USA tarbijatestid näitasid, et 98% beebidest võttis omaks Philips Aventi tekstuuriga nibuosa, mida kasutatakse meie tootesarja ultra (n=201) luttides.

  4. Võrreldes luttide tavapäraste steriliseerimismeetoditega (keetmine).

  5. Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.