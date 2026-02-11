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  • Meie pehmeim lutt teie beebi tundlikule nahale
  • Meie pehmeim lutt teie beebi tundlikule nahale
  • Meie pehmeim lutt teie beebi tundlikule nahale
  • Meie pehmeim lutt teie beebi tundlikule nahale
  • Meie pehmeim lutt teie beebi tundlikule nahale
  • Meie pehmeim lutt teie beebi tundlikule nahale
  • Meie pehmeim lutt teie beebi tundlikule nahale
  • Meie pehmeim lutt teie beebi tundlikule nahale
  • Meie pehmeim lutt teie beebi tundlikule nahale
  • Meie pehmeim lutt teie beebi tundlikule nahale
  • Meie pehmeim lutt teie beebi tundlikule nahale
  • Meie pehmeim lutt teie beebi tundlikule nahale

Philips Avent ultra softLutt

SCF091/03

4.9
| (345) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet
Meie pehmeim lutt teie beebi tundlikule nahale
Philips Aventi ultra soft lutiga on tundliku naha eest lihtne hoolitseda. Meie ülipehme* painduv suukaitse järgib beebi põskede kuju, põhjustades vähem jälgi nahal ja nahaärritust.
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emade poolt soovitatud bränd üle maailma1

Vähem jälgi nahal ja vähem nahaärritust

Meie pehmeim lutt teie beebi tundlikule nahale

  • Ülipehme ja elastne

  • Ortodontiline ja BPA-vaba

  • Kahene komplekt

  • 0–6 kuud

Pehme painduv kaitse

Pehme painduv kaitse

Beebi nahk vajab erilist hoolitsust. Meie luttide tehnoloogia jälgib beebi näokontuure. Nii tekib beebi nahale vähem jälgi ja esineb vähem nahaärritust.

98% beebidest leppis selle lutiga*

98% beebidest leppis selle lutiga*

Uurisime lapsevanematelt, kuidas nende beebid silikoonluttidega harjuvad. Keskmiselt 98% vastasid, et nende beebid on Philips Avent Ultra soft ja Ultra air lutid heaks kiitnud.

Ümar suukaitse

Ümar suukaitse

Meie ümar suukaitse minimeerib survet beebi põskedele, tagades erilise õrnuse tema nahal.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

345

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

11/02/2026

Eesti

Eesti

Lutid

Imelised värvid! Lutid ise olid mega pehmed ja painduvad. Lapsele meeldis väga.

Positiivsed omadused

Pehmed ja painduvad

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pacifier SCF091/45 ülipehme

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pacifier SCF091/45 ülipehme

16/06/2025

Eesti

Eesti

Mugav lutt

Väga hea ja mugav lutt. Beebi oli kohe nõus seda kasutama

Positiivsed omadused

beebile kohe sobis

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ultra soft SCF093/01 Lutt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ultra soft SCF093/01 Lutt

14/04/2024

Eesti

Eesti

Mugav turvaline lutt

Minu beebi, kes lutti ei võta, on veidi valmis seda lutti võtma, mis teeb minu elu ikka palju lihtsamaks. Mulle väga meeldib, et lutt on pehme ja hingav. Ilmselt pole küll tähtsaim omadus, aga minu arust enamik lutid on koledad. See lutt on aga väga kena välimusega.

Positiivsed omadused

Välimus, pehmus, hingavus

Negatiivsed omadused

Ei oska veel miskit välja tuua

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ultra soft SCF091/05 Lutt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ultra soft SCF091/05 Lutt

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat. 

  1. 2016.–2017. aasta USA tarbijatestid näitavad, et keskmiselt 98% beebidest võttis omaks Philips Aventi tekstuuriga lutiosa, mida kasutatakse meie tootesarjade ultra air ja ultra soft luttides.

  2. Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.

  3. 85% osalenud emadest märkasid, et see lutt on pehmem, võrreldes kaheksa teise juhtiva kaubamärgi luti mudeliga – sõltumatu uuring, Ameerika Ühendriigid, 2017. aasta veebruar