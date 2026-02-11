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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Ülipehme ja elastne
Ortodontiline ja BPA-vaba
2 tk
0-6 kuud
Beebi nahk vajab erilist hoolitsust. Meie luttide tehnoloogia jälgib beebi näokontuure. Nii tekib beebi nahale vähem jälgi ja esineb vähem nahaärritust.
Uurisime lapsevanematelt, kuidas nende beebid silikoonluttidega harjuvad. Keskmiselt 98% vastasid, et nende beebid on Philips Avent Ultra soft ja Ultra air lutid heaks kiitnud.
Meie ümar suukaitse minimeerib survet beebi põskedele, tagades erilise õrnuse tema nahal.
4.9
5-st
345
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
MaikenS
11/02/2026
Eesti
Lutid
Imelised värvid! Lutid ise olid mega pehmed ja painduvad. Lapsele meeldis väga.
Positiivsed omadused
Pehmed ja painduvad
Negatiivsed omadused
-
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pacifier SCF091/45 ülipehme
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pacifier SCF091/45 ülipehme
Tellu
16/06/2025
Eesti
Mugav lutt
Väga hea ja mugav lutt. Beebi oli kohe nõus seda kasutama
Positiivsed omadused
beebile kohe sobis
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ultra soft SCF093/01 Lutt
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ultra soft SCF093/01 Lutt
Nautler
14/04/2024
Eesti
Mugav turvaline lutt
Minu beebi, kes lutti ei võta, on veidi valmis seda lutti võtma, mis teeb minu elu ikka palju lihtsamaks. Mulle väga meeldib, et lutt on pehme ja hingav. Ilmselt pole küll tähtsaim omadus, aga minu arust enamik lutid on koledad. See lutt on aga väga kena välimusega.
Positiivsed omadused
Välimus, pehmus, hingavus
Negatiivsed omadused
Ei oska veel miskit välja tuua
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ultra soft SCF091/05 Lutt
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ultra soft SCF091/05 Lutt
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat.
2016.–2017. aasta USA tarbijatestid näitavad, et keskmiselt 98% beebidest võttis omaks Philips Aventi tekstuuriga lutiosa, mida kasutatakse meie tootesarjade ultra air ja ultra soft luttides.
Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.