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Philips Avent ultra soft Lutt
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SCF091/17
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Kasutusjuhend
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Olen lugenud uudiseid luttidest ja BPA-st – kuidas kinnitate, et Philips Aventi lutid on BPA-vabad?
Kas värvimuutusega Philips Aventi tooteosade kasutamine on ohutu?
Miks on Aventi luti otsad ja lutid valmistatud lateksi asemel silikoonist?
Kas Philips Aventi lutid on minu lapsele ohutud?
Millised on Philips Aventi luttide erinevused?
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