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  • Eriti õrn tundlikule nahale
  • Eriti õrn tundlikule nahale
  • Eriti õrn tundlikule nahale
  • Eriti õrn tundlikule nahale
  • Eriti õrn tundlikule nahale
  • Eriti õrn tundlikule nahale
  • Eriti õrn tundlikule nahale
  • Eriti õrn tundlikule nahale
  • Eriti õrn tundlikule nahale
  • Eriti õrn tundlikule nahale
  • Eriti õrn tundlikule nahale
  • Eriti õrn tundlikule nahale
  • Eriti õrn tundlikule nahale

Philips Avent Pacifierülipehme

SCF091/38

4.9

| (345) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet

Eriti õrn tundlikule nahale

Esmaklassiline hooldus tundlikule nahale paindliku kaitsega. 9 vanemat 10-st nõustuvad: minu lapsel ei ole nahaärritusi pärast ülipehme luti kasutama hakkamist.** Rahustav leevendus on alati käepärast, olenemata sellest, kes lapse eest hoolitseb. Nüüd 80% taimset päritolu.*

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emade poolt soovitatud bränd üle maailma1

Vähendab nahaärritust**

Eriti õrn tundlikule nahale

  • Tundlikule nahale

  • BPA-vaba

  • 2 pakki, 80% taimne*

  • 0–6 kuud

Pehme, painduv kaitse vähendab nahaärritust**

Pehme, painduv kaitse vähendab nahaärritust**

Beebi nahk vajab erilist hooldust. Pehme kaitse tehnoloogia järgib teie beebi näo loomulikke kumerusi, mistõttu tekib vähem nahajälgi ja nahaärritust**. Meie ümar kaitse vähendab põskedele avaldatavat survet ja tagab eriti õrna hoolduse.

Ortodontiline nibuosa, mis on loodud suu loomuliku arengu jaoks

Ortodontiline nibuosa, mis on loodud suu loomuliku arengu jaoks

Meie ortodontilised nibuosad on valmistatud pehmest silikoonist, et soodustada suulihaste loomulikku liikumist, et vähendada vale oklusiooni ohtu. Kitsa kaelaga nibuosa aitab vähendada survet keele ja suulae vahel. Philips Avent ultra lutid on sõltumatult akrediteeritud Suutervise fondi poolt. 100% toidutööstuse kvaliteediklassiga silikoonist valmistatud lutid on vastupidavamad ja kauakestvamad kui kummist (lateksist) nibuosad ja ei sisalda BPA-d, BPS-i, ftalaate, PVC-d ega polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke.

Beebid armastavad neid – 98% lepivad nibuosaga***

Beebid armastavad neid – 98% lepivad nibuosaga***

Meie tekstuursed silikoonist nibuosad matkivad ema rinda. Kui küsisime vanematelt, kuidas nende beebid luttidega harjusid, ütlesid keskmiselt 98% neist, et nende beebid on Philips Avent ultra lutid heaks kiitnud.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

345

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

11/02/2026

Eesti

Eesti

Lutid

Imelised värvid! Lutid ise olid mega pehmed ja painduvad. Lapsele meeldis väga.

Positiivsed omadused

Pehmed ja painduvad

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pacifier SCF091/45 ülipehme

Date of Use 2026-01-11

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pacifier SCF091/45 ülipehme

Date of Use 2026-01-11

16/06/2025

Eesti

Eesti

Mugav lutt

Väga hea ja mugav lutt. Beebi oli kohe nõus seda kasutama

Positiivsed omadused

beebile kohe sobis

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ultra soft SCF093/01 Lutt

Date of Use 2024-12-16

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ultra soft SCF093/01 Lutt

Date of Use 2024-12-16

14/04/2024

Eesti

Eesti

Mugav turvaline lutt

Minu beebi, kes lutti ei võta, on veidi valmis seda lutti võtma, mis teeb minu elu ikka palju lihtsamaks. Mulle väga meeldib, et lutt on pehme ja hingav. Ilmselt pole küll tähtsaim omadus, aga minu arust enamik lutid on koledad. See lutt on aga väga kena välimusega.

Positiivsed omadused

Välimus, pehmus, hingavus

Negatiivsed omadused

Ei oska veel miskit välja tuua

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ultra soft SCF091/05 Lutt

Date of Use 2024-03-14

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ultra soft SCF091/05 Lutt

Date of Use 2024-03-14

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat. 

  1. Kõvad plastosad, välja arvatud silikoonist nibuosa (massibilansi meetod).

  2. 87% nõustusid, et nende lapsel ei tekkinud nahapõletikku pärast Philips Aventi ülipehme toote kasutama hakkamist (2023, n=201).

  3. 2023. aasta USA tarbijatestid näitasid, et 98% beebidest võttis omaks Philips Aventi tekstuuriga nibuosa, mida kasutatakse meie tootesarja ultra (n=201) luttides.

  4. Võrreldes luttide tavapäraste steriliseerimismeetoditega (keetmine).

  5. Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.