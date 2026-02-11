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Eriti õrn tundlikule nahale
Esmaklassiline hooldus tundlikule nahale paindliku kaitsega. 9 vanemat 10-st nõustuvad: minu lapsel ei ole nahaärritusi pärast ülipehme luti kasutama hakkamist.** Rahustav leevendus on alati käepärast, olenemata sellest, kes lapse eest hoolitseb. Nüüd 80% taimset päritolu.*
Tundlikule nahale
BPA-vaba
2 pakki, 80% taimne*
0–6 kuud
Beebi nahk vajab erilist hooldust. Pehme kaitse tehnoloogia järgib teie beebi näo loomulikke kumerusi, mistõttu tekib vähem nahajälgi ja nahaärritust**. Meie ümar kaitse vähendab põskedele avaldatavat survet ja tagab eriti õrna hoolduse.
Meie ortodontilised nibuosad on valmistatud pehmest silikoonist, et soodustada suulihaste loomulikku liikumist, et vähendada vale oklusiooni ohtu. Kitsa kaelaga nibuosa aitab vähendada survet keele ja suulae vahel. Philips Avent ultra lutid on sõltumatult akrediteeritud Suutervise fondi poolt. 100% toidutööstuse kvaliteediklassiga silikoonist valmistatud lutid on vastupidavamad ja kauakestvamad kui kummist (lateksist) nibuosad ja ei sisalda BPA-d, BPS-i, ftalaate, PVC-d ega polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke.
Meie tekstuursed silikoonist nibuosad matkivad ema rinda. Kui küsisime vanematelt, kuidas nende beebid luttidega harjusid, ütlesid keskmiselt 98% neist, et nende beebid on Philips Avent ultra lutid heaks kiitnud.
4.9
5-st
345
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
MaikenS
11/02/2026
Eesti
Lutid
Imelised värvid! Lutid ise olid mega pehmed ja painduvad. Lapsele meeldis väga.
Positiivsed omadused
Pehmed ja painduvad
Negatiivsed omadused
-
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pacifier SCF091/45 ülipehme
Date of Use 2026-01-11
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pacifier SCF091/45 ülipehme
Date of Use 2026-01-11
Tellu
16/06/2025
Eesti
Mugav lutt
Väga hea ja mugav lutt. Beebi oli kohe nõus seda kasutama
Positiivsed omadused
beebile kohe sobis
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ultra soft SCF093/01 Lutt
Date of Use 2024-12-16
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ultra soft SCF093/01 Lutt
Date of Use 2024-12-16
Nautler
14/04/2024
Eesti
Mugav turvaline lutt
Minu beebi, kes lutti ei võta, on veidi valmis seda lutti võtma, mis teeb minu elu ikka palju lihtsamaks. Mulle väga meeldib, et lutt on pehme ja hingav. Ilmselt pole küll tähtsaim omadus, aga minu arust enamik lutid on koledad. See lutt on aga väga kena välimusega.
Positiivsed omadused
Välimus, pehmus, hingavus
Negatiivsed omadused
Ei oska veel miskit välja tuua
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ultra soft SCF091/05 Lutt
Date of Use 2024-03-14
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ultra soft SCF091/05 Lutt
Date of Use 2024-03-14
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat.
Kõvad plastosad, välja arvatud silikoonist nibuosa (massibilansi meetod).
87% nõustusid, et nende lapsel ei tekkinud nahapõletikku pärast Philips Aventi ülipehme toote kasutama hakkamist (2023, n=201).
2023. aasta USA tarbijatestid näitasid, et 98% beebidest võttis omaks Philips Aventi tekstuuriga nibuosa, mida kasutatakse meie tootesarja ultra (n=201) luttides.
Võrreldes luttide tavapäraste steriliseerimismeetoditega (keetmine).
Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.