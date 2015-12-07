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Tootmine lõpetatud

Philips AventPoolläbipaistvad lutid

SCF120/01

5
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Ortodontiline
Aventi ortodontilised, kokkuvajuvad ja sümmeetrilised lutid toetavad beebi suulae, hammaste ja igemete loomulikku arengut. Kõik Aventi lutid on valmistatud silikoonist ning on maitse- ja lõhnavabad. Värvid võivad muutuda.
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emade poolt soovitatud bränd üle maailma1

Stiilne disain, selge välimus.

Ortodontiline

  • 0–3 kuud

Turvarõnga käepide

Turvarõnga käepide

Philips Aventi luti igal ajal lihtsaks eemaldamiseks

Ortodontiline, sümmeetriline kokkuvajuv lutt

Ortodontiline, sümmeetriline kokkuvajuv lutt

Philips Aventi lamedad, tilgakujulised sümmeetrilised lutid toetavad beebi suulae, hammaste ja igemete loomulikku arengut, isegi kui lutt satub tagurpidi suhu.

Kasutajasõbralikud silikoonlutid

Kasutajasõbralikud silikoonlutid

Philips Aventi silikoonlutt on maitse- ja lõhnavaba, mistõttu võtab teie laps selle tõenäolisemalt vastu. Silikoon on sile, läbipaistev, lihtsalt puhastatav ja ei hakka kleepuma. Lutt on tugev ja vastupidav ning ei muuda ajapikku kuju ega värvi.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

07/12/2015

Polska

Polska

SUPER SMOK ;)

smoczek jest tak wyprofilowany, że nie uciska buzi dziecka i nie odparza jej

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF120/01 Przezroczyste smoczki

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF120/01 Przezroczyste smoczki

15/05/2012

Polska

Polska

genialny

smoczek bardzo łatwy w użyciu nie wypada dziecku z buzi poprzez bardziej podłużny smoczek

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF120/01 Przezroczyste smoczki

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF120/01 Przezroczyste smoczki

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Velká spokojenost

S dudlíkem Avent jsme zcela spokojeni. Náš chlapeček,ač má několik dudlíku, tak tento má nejraději. Máme průhlednou barvu. Pěkně drží-nepadá pořád.

Positiivsed omadused

Hodně dlouho vydrží.Nepadá.

Negatiivsed omadused

Žádné

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF120/01 Průhledné dudlíky

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF120/01 Průhledné dudlíky

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