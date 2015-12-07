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Tootmine lõpetatud
0–3 kuud
Philips Aventi luti igal ajal lihtsaks eemaldamiseks
Philips Aventi lamedad, tilgakujulised sümmeetrilised lutid toetavad beebi suulae, hammaste ja igemete loomulikku arengut, isegi kui lutt satub tagurpidi suhu.
Philips Aventi silikoonlutt on maitse- ja lõhnavaba, mistõttu võtab teie laps selle tõenäolisemalt vastu. Silikoon on sile, läbipaistev, lihtsalt puhastatav ja ei hakka kleepuma. Lutt on tugev ja vastupidav ning ei muuda ajapikku kuju ega värvi.
5.0
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
kakola
07/12/2015
Polska
SUPER SMOK ;)
smoczek jest tak wyprofilowany, że nie uciska buzi dziecka i nie odparza jej
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See arvustus tehti tootele SCF120/01 Przezroczyste smoczki
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF120/01 Przezroczyste smoczki
dominika89
15/05/2012
Polska
genialny
smoczek bardzo łatwy w użyciu nie wypada dziecku z buzi poprzez bardziej podłużny smoczek
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF120/01 Przezroczyste smoczki
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF120/01 Przezroczyste smoczki
Lenka66
05/05/2021
Česká republika
Velká spokojenost
S dudlíkem Avent jsme zcela spokojeni. Náš chlapeček,ač má několik dudlíku, tak tento má nejraději. Máme průhlednou barvu. Pěkně drží-nepadá pořád.
Positiivsed omadused
Hodně dlouho vydrží.Nepadá.
Negatiivsed omadused
Žádné
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF120/01 Průhledné dudlíky
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF120/01 Průhledné dudlíky
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat.