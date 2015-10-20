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Tootmine lõpetatud

Philips AventFreeflow-lutid

SCF133/01

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet
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Aventi ortodontilised, kokkuvajuvad ja sümmeetrilised lutid toetavad beebi suulae, hammaste ja igemete loomulikku arengut. Kõik Aventi lutid on valmistatud silikoonist ning on maitse- ja lõhnavabad. Värvid võivad muutuda.
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emade poolt soovitatud bränd üle maailma1

Kuus auku kaitsekettas, et beebil oleks mugavam

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  • 6–18 kuud

Turvarõnga käepide

Turvarõnga käepide

Philips Aventi luti igal ajal lihtsaks eemaldamiseks

Ortodontiline, sümmeetriline kokkuvajuv lutt

Ortodontiline, sümmeetriline kokkuvajuv lutt

Philips Aventi lamedad, tilgakujulised sümmeetrilised lutid toetavad beebi suulae, hammaste ja igemete loomulikku arengut, isegi kui lutt satub tagurpidi suhu.

Kasutajasõbralikud silikoonlutid

Kasutajasõbralikud silikoonlutid

Philips Aventi silikoonlutt on maitse- ja lõhnavaba, mistõttu võtab teie laps selle tõenäolisemalt vastu. Silikoon on sile, läbipaistev, lihtsalt puhastatav ja ei hakka kleepuma. Lutt on tugev ja vastupidav ning ei muuda ajapikku kuju ega värvi.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

20/10/2015

Polska

Polska

Produkt godny polecenia

Smoczek jest dobry, przyjazny dla maluszka, nie wpływa negatywnie na zgryz.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF133/01 Smoczki Freeflow

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF133/01 Smoczki Freeflow

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