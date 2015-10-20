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Tootmine lõpetatud
6–18 kuud
Philips Aventi luti igal ajal lihtsaks eemaldamiseks
Philips Aventi lamedad, tilgakujulised sümmeetrilised lutid toetavad beebi suulae, hammaste ja igemete loomulikku arengut, isegi kui lutt satub tagurpidi suhu.
Philips Aventi silikoonlutt on maitse- ja lõhnavaba, mistõttu võtab teie laps selle tõenäolisemalt vastu. Silikoon on sile, läbipaistev, lihtsalt puhastatav ja ei hakka kleepuma. Lutt on tugev ja vastupidav ning ei muuda ajapikku kuju ega värvi.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Sylwia666
20/10/2015
Polska
Produkt godny polecenia
Smoczek jest dobry, przyjazny dla maluszka, nie wpływa negatywnie na zgryz.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF133/01 Smoczki Freeflow
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF133/01 Smoczki Freeflow
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat.