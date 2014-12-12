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Tootmine lõpetatud
SCF142/00
Väikestele kätele mugavaks hoidmiseks
Tasse saab kasutada käepidemetega ja ilma
Ühildub kõikide Philips Aventi lutipudelite ja tassidega, v.a klaasist lutipudelid ja täiskasvanute tassid / My First Big Kidi tassid. Nii saate osi kombineerida ja sobitada, et luua oma lapse arenguvajadustest lähtuvalt ideaalne tass.
3.2
5-st
11
Auhinnad
koguska
12/12/2014
Polska
Wygodne i praktyczne
Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.
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See arvustus tehti tootele SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
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See arvustus tehti tootele SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
jpic
12/12/2014
Polska
Wygodne i praktyczne
Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Wiśniawisnia
17/12/2013
Polska
100% funkcjonalności
100% funkcjonalności, a nawet więcej, ponieważ w czasie ząbkowania służyły też jak gryzak. Łatwo do zamontowania, a mimo ciężkiego życia, czyli wyciąganie, upadanie nie popękały. Polecam
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See arvustus tehti tootele SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia