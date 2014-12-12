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Tootmine lõpetatud

Philips AventTassi harjutuskäepidemed

SCF142/00

3.2
| (11) Auhinnad
Iseseisvaks joomiseks
Harjutuskäepidemed sobivad Philips Aventi pudelite ja tassidega, aidates igas arenguetapis iseseisvalt juua. Nende paigaldamine ja eemaldamine on lihtne, nii et tasse saab kasutada nii käepidemetega kui ka ilma. Saadaval rohelised ja oranžid.
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Tassil on lihtsalt eemaldatavad käepidemed

Iseseisvaks joomiseks

Vormitud kujuga

Väikestele kätele mugavaks hoidmiseks

Lihtne paigaldada ja eemaldada

Tasse saab kasutada käepidemetega ja ilma

Ühildub Philips Aventi pudelite ja tassidega

Ühildub kõikide Philips Aventi lutipudelite ja tassidega, v.a klaasist lutipudelid ja täiskasvanute tassid / My First Big Kidi tassid. Nii saate osi kombineerida ja sobitada, et luua oma lapse arenguvajadustest lähtuvalt ideaalne tass.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.2

5-st

11

Auhinnad

2

12/12/2014

Polska

Polska

Wygodne i praktyczne

Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

12/12/2014

Polska

Polska

Wygodne i praktyczne

Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

17/12/2013

Polska

Polska

100% funkcjonalności

100% funkcjonalności, a nawet więcej, ponieważ w czasie ząbkowania służyły też jak gryzak. Łatwo do zamontowania, a mimo ciężkiego życia, czyli wyciąganie, upadanie nie popękały. Polecam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

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