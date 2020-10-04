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  • Beebi toitmisvahendite hõlbus puhastamine ja hooldus
  • Beebi toitmisvahendite hõlbus puhastamine ja hooldus

Tootmine lõpetatud

Philips AventPudeli- ja lutihari

SCF145/06

4.8
| (18) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet
Beebi toitmisvahendite hõlbus puhastamine ja hooldus
Philips Aventi pudeliharjal on spetsiaalne kaardus harjapea ja vormitud käepideme ots, et puhastada tõhusalt kõiki pudeleid, lutte ja söötmisvahendeid. Vastupidavad ja tihedad harjased puhastavad ohutult ja kriimustamata.
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Aventi puhastusharjake

Beebi toitmisvahendite hõlbus puhastamine ja hooldus

  • Pudelitarvikud

Kaardus harjapeaga pudelihari hõlpsaks puhastamiseks

Kaardus harjapeaga pudelihari hõlpsaks puhastamiseks

Erilise kõverusega harjapea ja vormitud käepide jõuab põhjaliku puhastamise jooksul igat tüüpi pudelite, luttide ja toitmisvahendite nurkadesse.

Ainulaadne käepideme ja otsa kujundus

Kaardus harjapea ja vormitud käepide puhastavad laia kaelaga lutipudelite kõik nurgad. Reljeefsed harjased aitavad teil puhastada luttide sisemust.

Vastupidavad ja tihedad harjased põhjalikuks puhastamiseks

Vastupidavad ja tihedad harjased, et saaksite kõik oma pudelid, lutid ja muud toitmisvahendid põhjalikult puhtaks teha

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

18

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

3
1

04/10/2020

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Produkts ir ļoti parocīgs un maigs

Tā kā mums regulāri (ik dienu un dienā pāris reizes) ir jāmazgā mazulīša pudelītes, tad šis produkts mūs ļoti apmierina ar savu parocīgumu/ērtumu un maigajiem sariņiem. Arī lai iztīrītu knupīša galiņu šī produkta otrs gals precīzi ir pielāgots tā iztīrīšanai. Un tā kā mums ir dēļiņš, tad mums arī ļoti patīk, ka šis produkts ir zilā krāsā.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF145/06 Pudelīšu un knupīšu birste

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF145/06 Pudelīšu un knupīšu birste

10/11/2021

Україна

Україна

Продукція просто супер

Все саме краще,для своїх діток,я тішусь що вибрала саме цю фірму

Positiivsed omadused

За

See arvustus tehti tootele SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок

See arvustus tehti tootele SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок

14/04/2019

Україна

Україна

Гарний дизайн, повна щетина

Щіточка просто чудова! М'яка на дотик. Повні щетини. З своєю функцією справляється на відмінно. Дуже зручно нею мити пляшечки від Philips Avent. Однозначно рекомендую цей товар!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок

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