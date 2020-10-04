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Tootmine lõpetatud
Pudelitarvikud
Erilise kõverusega harjapea ja vormitud käepide jõuab põhjaliku puhastamise jooksul igat tüüpi pudelite, luttide ja toitmisvahendite nurkadesse.
Kaardus harjapea ja vormitud käepide puhastavad laia kaelaga lutipudelite kõik nurgad. Reljeefsed harjased aitavad teil puhastada luttide sisemust.
Vastupidavad ja tihedad harjased, et saaksite kõik oma pudelid, lutid ja muud toitmisvahendid põhjalikult puhtaks teha
4.8
5-st
18
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
KasparsC
04/10/2020
Latvija
Kinnitatud ostja
Produkts ir ļoti parocīgs un maigs
Tā kā mums regulāri (ik dienu un dienā pāris reizes) ir jāmazgā mazulīša pudelītes, tad šis produkts mūs ļoti apmierina ar savu parocīgumu/ērtumu un maigajiem sariņiem. Arī lai iztīrītu knupīša galiņu šī produkta otrs gals precīzi ir pielāgots tā iztīrīšanai. Un tā kā mums ir dēļiņš, tad mums arī ļoti patīk, ka šis produkts ir zilā krāsā.
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See arvustus tehti tootele SCF145/06 Pudelīšu un knupīšu birste
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF145/06 Pudelīšu un knupīšu birste
Zirka07
10/11/2021
Україна
Продукція просто супер
Все саме краще,для своїх діток,я тішусь що вибрала саме цю фірму
Positiivsed omadused
За
See arvustus tehti tootele SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок
See arvustus tehti tootele SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок
Люсік
14/04/2019
Україна
Гарний дизайн, повна щетина
Щіточка просто чудова! М'яка на дотик. Повні щетини. З своєю функцією справляється на відмінно. Дуже зручно нею мити пляшечки від Philips Avent. Однозначно рекомендую цей товар!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок