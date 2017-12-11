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Tootmine lõpetatud
Sobib vastsündinule ideaalselt!
0-2 kuud
Ortodontiline ja BPA-vaba
ühene komplekt
Miniluti ümbris on eriti väike ja kerge ning mõeldud kuni 2-kuustele beebidele.
Meie silikoonist luti painduv nibuosa on sümmeetrilise kujuga, mis aitab beebi kasvades kaasa tema suulae, hammaste ja igemete arengule.
Võite olla kindel, et teie beebi mugavus on tagatud. See lutt on valmistatud meie Ühendkuningriigis asuvas auhinnatud tehases.*
4.7
5-st
38
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
Mama83
11/12/2017
Polska
Dobry produkt
Dostałam ten smoczek 0-2 msc razem z buteleczka avent w szkole rodzenia. I cale szczęście bo przydal się gdy zaraz po cc dziecko trafiło do inkubatora. Malej pasował.Położne zachwycaly się tym smoczkiem. Niestety gdy córka zaczęła ssać piers odrzuciła tego smoka,a ponieważ się przejadala,gdyz zaspokajala potrzebę ssania moja piersią, szukałam innego smoczka. Wreszcie trafiłam na soothy z misiem i to byl strzal w dziesiątkę. Córka ssala z luboscia tylko soothy,az do 2 urodzin.Niestety kiedy 1zgubila a 2kolejne przegryzla dałam jej ten pierwszy 0-2msc(schowałam go na pamiątkę) i o dziwo pełna akceptacja. I tak historia zatoczyla koło ;) Aha,Soothy nie spowodowal wady zgryzu-ząbki są perfekcyjnie proste.
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See arvustus tehti tootele SCF151/01 Minismoczek
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See arvustus tehti tootele SCF151/01 Minismoczek
justinek
27/04/2016
Polska
polecam
idealny smoczek dla najmłodszych dzieci, pierwszy jaki zaakceptowała moja córeczka. Lekki, nie zaburza karmienia piersią
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See arvustus tehti tootele SCF151/02 Minismoczek
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See arvustus tehti tootele SCF151/02 Minismoczek
paulisa008
16/10/2015
Polska
Świetny smczek
Wspaniały smoczek na początek, miękki silikon, ładny, nieprzytaczający wygląd, nie zakrywa buzi dziecka w takim stopniu jak smoczki innych firm, zgrabny,otworki wentylacyjne i co najważniejsze u nas nie zaburzył ssania piersi.
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See arvustus tehti tootele SCF151/01 Minismoczek
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See arvustus tehti tootele SCF151/01 Minismoczek
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat.
Aasta tootja 2014
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Nr 1 ülemaailmne luttide kaubamärk
Meie tootevalik toetab emasid ja igas arengufaasis beebisid
Testitud veebiküsitluse põhjal, osales 100 ema, Ühendkuningriik 2012