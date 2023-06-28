Loodud emadele, kelle beebidel on raskusi nibust haaramisega

Meie nibukaitsmed võimaldavad emadel aidata oma beebidel nibust paremini kinni haarata ja rinnaga kauem toita*. Nibukaitse aitab emasid, kel on sissetõmbunud või lamedad nibud, ning beebisid, kel on raskusi imemisega või muud oraalsed anomaaliad. Nibukaitse muudab nibu kuju, et sellest oleks kergem kinni haarata, hoides ja säilitades väljapoole suunatud kuju ka siis, kui beebi söömisest puhkab.