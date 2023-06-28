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  • Aitab teil rinnaga kauem ja mugavamalt toita*
  • Aitab teil rinnaga kauem ja mugavamalt toita*
  • Aitab teil rinnaga kauem ja mugavamalt toita*
  • Aitab teil rinnaga kauem ja mugavamalt toita*
  • Aitab teil rinnaga kauem ja mugavamalt toita*
  • Aitab teil rinnaga kauem ja mugavamalt toita*
  • Aitab teil rinnaga kauem ja mugavamalt toita*
  • Aitab teil rinnaga kauem ja mugavamalt toita*
  • Aitab teil rinnaga kauem ja mugavamalt toita*
  • Aitab teil rinnaga kauem ja mugavamalt toita*
  • Aitab teil rinnaga kauem ja mugavamalt toita*
  • Aitab teil rinnaga kauem ja mugavamalt toita*
  • Aitab teil rinnaga kauem ja mugavamalt toita*
  • Aitab teil rinnaga kauem ja mugavamalt toita*

Tootmine lõpetatud

Philips AventNibukaitse

SCF153/03

4.8
| (264) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet
Aitab teil rinnaga kauem ja mugavamalt toita*
Nibukaitsmed aitavad imetada, kui teil on probleeme nibudega või beebil on keeruline kinni haarata. Nibukaitsmete üliõhuke liblikakuju võimaldab beebidel tunda nahk-naha kontakti ja saada osa imetamisel tekkivast turvatundest.
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Kerge kinni haarata ja õrn teie naha jaoks*

Aitab teil rinnaga kauem ja mugavamalt toita*

  • Võimaldab nahk-naha kontakti

  • Kaitseb valutavaid nibusid

  • Keskmine (21 mm)

  • 2 tk

Kujundatud nii, et beebil on võimalik nahaga kontaktis olla

Kujundatud nii, et beebil on võimalik nahaga kontaktis olla

Meie nibukaitsmete üliõhuke liblikakuju võimaldab pakkuda beebile nahk-naha kontakti. Tänu kaitsme kujule saab beebi nii oma nina kui ka põse vastu rinda panna ja tunda oma ema lõhna. Lihtsalt asetage kaitse üle nibu keskosa ning veenduge, et teie beebi saaks haarata kogu nibuosast. Nautige oma beebi lähedust, kaitstes samal ajal oma nibusid.

Loodud emadele, kelle beebidel on raskusi nibust haaramisega

Loodud emadele, kelle beebidel on raskusi nibust haaramisega

Meie nibukaitsmed võimaldavad emadel aidata oma beebidel nibust paremini kinni haarata ja rinnaga kauem toita*. Nibukaitse aitab emasid, kel on sissetõmbunud või lamedad nibud, ning beebisid, kel on raskusi imemisega või muud oraalsed anomaaliad. Nibukaitse muudab nibu kuju, et sellest oleks kergem kinni haarata, hoides ja säilitades väljapoole suunatud kuju ka siis, kui beebi söömisest puhkab.

Loodud tundlikele, ärritunud või valulikele nibudele

Loodud tundlikele, ärritunud või valulikele nibudele

Nibukaitsmed võimaldavad mugavat ja õrnemat imetamist ka ärritunud, lõhenenud või valulike nibude korral. Kaitsmed aitavad vähendada imetamise käigus nibude hõõrumist või venimist, et saaksite oma beebit rahulikult imetada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

264

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

28/06/2023

Lietuva

Lietuva

Pirkinys pasiteisino

Puikiai laikosi, kas tokio tipo gaminiams dažniausiai nebūdinga. Kadangi medžiaga permatoma, vaikas net nepastebėjo maitinimo proceso pokyčių.

Positiivsed omadused

Patinka, kad labai ploni, lengva prižiūrėti

Negatiivsed omadused

Nėra

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF153/03 Spenelio gaubtelis

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF153/03 Spenelio gaubtelis

28/06/2023

Lietuva

Lietuva

Tikraa atradimas!

Labai rekomenduoju mamoms, kurios žindo kūdikius, kuriems dygsta dantukai. Vienintelis minusas, reikia skirti laiko išvalyti, bet labai pasiteisino, kadangi pati susidūriau su spenelių skausmais, nes sūnus linkęs labai kandžioti. Patiko, kad tinka ir didesniems speneliams, nes puikiai laikosi.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF153/03 Spenelio gaubtelis

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF153/03 Spenelio gaubtelis

28/06/2023

Lietuva

Lietuva

Patiko!

Gaminys patiko. Nesitikėjau, kad dukrytei taip ‘’prilips’’. Kadangi medžiaga labai plona, net nepastebi, kad ant spenelio kažkas uždėta. Labai lankstus. Pasiteisino.

Positiivsed omadused

Patogu naudoti

Negatiivsed omadused

Nepastebėjau trūkumų

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF153/03 Spenelio gaubtelis

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF153/03 Spenelio gaubtelis

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Tõhusus sõltub toote tehnilisest seisukorrast 

  1. Lamedate, sissetõmbunud, ärritunud, tundlike, valulike ja lõhenenud nibude korral ning beebidele, kel on nibu haaramisega raskusi

  2. 0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011

  3. See jaotis sisaldab klientide arvamusi toote kohta. Philipsil ei ole seost selles jaotises esitatud klientide arvamusega ning siin edastatud tehnilise teabe ja/või nõuannetega toote kasutamise kohta. Klientide loodud sisu ei saa võtta Philipsi ametliku seisukohana.