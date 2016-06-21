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Tootmine lõpetatud

Philips AventRinnapadjad

SCF155

4.1
| (34) Auhinnad
Mugavus koos usaldusväärsusega
Philips Aventi pestavatel rinnapatjadel SCF155/06 on pehme ja õrn harjatud puuvillast vooder koos imava kihiga, mis juhib niiskuse nahast eemale lekkekindla voodri taha.
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Eriti pehmed ja imavad rinnapadjad

Mugavus koos usaldusväärsusega

  • Pestav

Eriti pehme ja imav

Imavad padjad juhivad niiskuse nahast eemale lekkekindla voodri taha.

Mittelibisev, kleepribadega

Rinnapatju paigalhoidvate kleepribade tõttu mittelibisev

Välja töötatud imetamisnõustaja poolt

Välja töötatud koostöös ämmaemanda ja imetamisnõustajaga, kes on aidanud emadel leida õigeid imemisvõtteid juba 20 aastat.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.1

5-st

34

Auhinnad

21/06/2016

Lietuva

Lietuva

Praktiškos krūtų pagalvėlės

Kurį laiką naudojau vienkartines pagalvėles, tačiau pastoviai pirkti jas neapsimoka. Įsigijau šias ir nepasigailėjau. Puikiai nešiojasi, neslidžios, išsilaiko savo padėtyje, neprilimpa prie kūno. O skalbimo bet kokiu atveju yra daug kai ateina vaikutis, todėl įmeti juos į skalbimo mašiną kartu su kūdikio drabužėliais, ir štai gauni jau švarutėlius. Beje, skalbiasi puikiai.

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23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Kényelmes

Végre egy kényelmes és igazán nedvszívó mosható melltartóbetét.

Positiivsed omadused

Kényelmes. Légáteresztő

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12/02/2020

Česká republika

Česká republika

Pohodlné

Pro první dny po porodu jsem používala jednorázové, měla jsem větší únik mléka a tyto vložky neměli dostatečnou kapacitu a prosakovaly. Jak se laktace srovnala, přešla jsem na tyto a byly skvělé. Díky krajce necestovaly a mohla jsem je mít celý den. V létě se s nimi nepotíte a nezapařujete. Mám je připravené pro dalšího potomka.

Positiivsed omadused

Cena, vždy jsem prala s dětským oblečením, nesráží se

Negatiivsed omadused

Pro drobnější maminky jsou docela velké

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