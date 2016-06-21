30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
SCF155
Pestav
Imavad padjad juhivad niiskuse nahast eemale lekkekindla voodri taha.
Rinnapatju paigalhoidvate kleepribade tõttu mittelibisev
Välja töötatud koostöös ämmaemanda ja imetamisnõustajaga, kes on aidanud emadel leida õigeid imemisvõtteid juba 20 aastat.
4.1
5-st
34
Auhinnad
Natali
21/06/2016
Lietuva
Praktiškos krūtų pagalvėlės
Kurį laiką naudojau vienkartines pagalvėles, tačiau pastoviai pirkti jas neapsimoka. Įsigijau šias ir nepasigailėjau. Puikiai nešiojasi, neslidžios, išsilaiko savo padėtyje, neprilimpa prie kūno. O skalbimo bet kokiu atveju yra daug kai ateina vaikutis, todėl įmeti juos į skalbimo mašiną kartu su kūdikio drabužėliais, ir štai gauni jau švarutėlius. Beje, skalbiasi puikiai.
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Loana
23/02/2020
Magyarország
Kényelmes
Végre egy kényelmes és igazán nedvszívó mosható melltartóbetét.
Positiivsed omadused
Kényelmes. Légáteresztő
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Jíťa030
12/02/2020
Česká republika
Pohodlné
Pro první dny po porodu jsem používala jednorázové, měla jsem větší únik mléka a tyto vložky neměli dostatečnou kapacitu a prosakovaly. Jak se laktace srovnala, přešla jsem na tyto a byly skvělé. Díky krajce necestovaly a mohla jsem je mít celý den. V létě se s nimi nepotíte a nezapařujete. Mám je připravené pro dalšího potomka.
Positiivsed omadused
Cena, vždy jsem prala s dětským oblečením, nesráží se
Negatiivsed omadused
Pro drobnější maminky jsou docela velké
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Tõhusus sõltub toote tehnilisest seisukorrast