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Tootmine lõpetatud
Väike (15 mm)
2 tk
Philips Aventi nibukaitsmed on mõeldud kasutamiseks ainult valutavate või lõhenenud nibude puhul ja neid tohiks kasutada ainult tervishoiutöötaja nõuandel.
Beebi saab hõlpsalt läbi kaitsme haarata ja kindlalt kinni hoida.
Philips Aventi nibukaitsmed on valmistatud lõhnatust, maitsetust ja ülipeenest silikoonist.
4.8
5-st
136
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Justulka1233
24/04/2023
Lietuva
Nuoširdi rekomendacija
Sveiki, turėjau puikią galimybę išbandyti Philips-AVENT gaubtelius .Gaubteliai labai minkšti ir puikiai prisitaiko prie krūtinės, tai lyg puiki apsauga skaudantiems speneliams, nenugriūna, puikiai laikosi prie krūties, paprasta priežiūra. Labai rekomenduoju išbandyti mamytėms, kurios susiduria su jautriais speneliais žindydamos mažylius.
Positiivsed omadused
Puikiai apsaugo
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF156/01 Spenelių apsauga
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF156/01 Spenelių apsauga
Spygliukas
18/07/2019
Lietuva
Patogūs.
Gerai prisitvirtina, lengva plauti ir prižiūrėti. Naudojant greičiau gyja žaizdelės.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF156/01 Spenelių apsauga
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF156/01 Spenelių apsauga
eeemmmaaa
29/06/2016
Lietuva
Jokių nugraužtų spenelių
Šios spenelių apsaugos išgelbėjo naturalų maitinimą krūtimi kiek žinau ne tik man, bet ir daugumai mamyčių. Nepamainomas dalykas apsaugantis spenelius pirmomis maitinimo paromis po gimimo, kol vaikelis išmoks taisyklingai paimti krūtį. Pagamintos iš labai plono silikono sluoksnio, todėl kūdikis jų nejaučia, o mamai tai išsigelbėjimas nuo skaudančių, suskeldėjusių spenelių. Vėlesniam laikotarpyje, kai jau dygsta danukai, antspeniai puikiai saugo nuo aštrių mažylių dantukų.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF156/01 Spenelių apsauga
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF156/01 Spenelių apsauga
Tõhusus sõltub toote tehnilisest seisukorrast
See jaotis sisaldab klientide arvamusi toote kohta. Philipsil ei ole seost selles jaotises esitatud klientide arvamusega ning siin edastatud tehnilise teabe ja/või nõuannetega toote kasutamise kohta. Klientide loodud sisu ei saa võtta Philipsi ametliku seisukohana.