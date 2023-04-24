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  • Aitab rinnaga kauem toita
  • Aitab rinnaga kauem toita
  • Aitab rinnaga kauem toita
  • Aitab rinnaga kauem toita
  • Aitab rinnaga kauem toita
  • Aitab rinnaga kauem toita
  • Aitab rinnaga kauem toita
  • Aitab rinnaga kauem toita

Tootmine lõpetatud

Philips AventNibukaitse

SCF156/01

4.8
| (136) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
Aitab rinnaga kauem toita
Philips Aventi nibukaitse SCF156/00 on valmistatud ülipeenest, pehmest, lõhna- ja maitsevabast silikoonist, mis kaitseb valusaid või lõhenenud nibusid rinnaga toitmise ajal.
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Hoolitseb rindade eest, kaitseb valutavaid nibusid

Aitab rinnaga kauem toita

  • Keskmine (21 mm)

  • 2 tk

Kaitseb valutavaid nibusid rinnaga toitmise ajal

Philips Aventi nibukaitsmed on mõeldud kasutamiseks ainult valutavate või lõhenenud nibude puhul ja neid tohiks kasutada ainult tervishoiutöötaja nõuandel.

Beebil hõlbus haarata

Beebi saab hõlpsalt läbi kaitsme haarata ja kindlalt kinni hoida.

Valmistatud lõhnatust, maitsetust ja ülipeenest silikoonist

Philips Aventi nibukaitsmed on valmistatud lõhnatust, maitsetust ja ülipeenest silikoonist.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

136

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

24/04/2023

Lietuva

Lietuva

Nuoširdi rekomendacija

Sveiki, turėjau puikią galimybę išbandyti Philips-AVENT gaubtelius .Gaubteliai labai minkšti ir puikiai prisitaiko prie krūtinės, tai lyg puiki apsauga skaudantiems speneliams, nenugriūna, puikiai laikosi prie krūties, paprasta priežiūra. Labai rekomenduoju išbandyti mamytėms, kurios susiduria su jautriais speneliais žindydamos mažylius.

Positiivsed omadused

Puikiai apsaugo

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF156/01 Spenelių apsauga

Jah, soovitan seda toodet

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18/07/2019

Lietuva

Lietuva

Patogūs.

Gerai prisitvirtina, lengva plauti ir prižiūrėti. Naudojant greičiau gyja žaizdelės.

Jah, soovitan seda toodet

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Jah, soovitan seda toodet

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29/06/2016

Lietuva

Lietuva

Jokių nugraužtų spenelių

Šios spenelių apsaugos išgelbėjo naturalų maitinimą krūtimi kiek žinau ne tik man, bet ir daugumai mamyčių. Nepamainomas dalykas apsaugantis spenelius pirmomis maitinimo paromis po gimimo, kol vaikelis išmoks taisyklingai paimti krūtį. Pagamintos iš labai plono silikono sluoksnio, todėl kūdikis jų nejaučia, o mamai tai išsigelbėjimas nuo skaudančių, suskeldėjusių spenelių. Vėlesniam laikotarpyje, kai jau dygsta danukai, antspeniai puikiai saugo nuo aštrių mažylių dantukų.

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Jah, soovitan seda toodet

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