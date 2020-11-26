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  • Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks
  • Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks
  • Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks
  • Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks
  • Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks
  • Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks
  • Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks
  • Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks
  • Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks
  • Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks
  • Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks
  • Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks
  • Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks
  • Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks
  • Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks
  • Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks
  • Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks

Tootmine lõpetatud

Philips AventKlassikaline lutt

SCF169/43

4.9
| (126) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet
Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks
Lutid Philips Avent Classic aitavad beebit ööpäevaringselt rahustada. Meie erinevates värvides ortodontilise kokkulangeva nibuosaga lutid aitavad kaasa beebi suu loomulikule arengule.
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emade poolt soovitatud bränd üle maailma1

Erksate, värvikate kujundustega lutt

Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks

  • Mugavuse tagamiseks

  • 0–6 kuud

  • Ortodontiline ja BPA-vaba

  • Kahene komplekt

Meie lutid on heaks kiitnud 9 beebit 10-st*

Meie lutid on heaks kiitnud 9 beebit 10-st*

Beebid teavad, mis neile meeldib! Küsisime emadelt, kuidas nende beebid Philips Aventi nibuosaga luttidega harjuvad ja leidsime, et meie lutid on heaks kiitnud 9 beebit 10-st.*

Soodustab suu loomulikku arengut

Soodustab suu loomulikku arengut

Meie silikoonist luti painduv nibuosa on sümmeetrilise kujuga, mis aitab beebi kasvades kaasa tema suulae, hammaste ja igemete arengule.

Valmistatud meie Ühendkuningriigis asuvas auhinnatud tehases

Valmistatud meie Ühendkuningriigis asuvas auhinnatud tehases

Võite olla kindel, et teie beebi mugavus on tagatud. See lutt on valmistatud meie Ühendkuningriigis asuvas auhinnatud tehases.*

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

126

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

2

26/11/2020

Polska

Polska

Najlepsze smoczki dla każdego maluszka - polecam.

Serdecznie polecam smoczki marki Philips Avent. Jestem im wierna od lat. Syn ma już 7 lat i na nich wyrósł. Nie zaszkodziły nam w żadnym stopniu jeśli chodzi o wymowę i kwestie logopedyczne. Smoczki są ortodontyczne i bezpieczne. W odpowiednim czasie udało nam się z nimi bezboleśnie pożegnać. Aktualnie nadal jestem wierna marce, razem z moją malutką córeczką testujemy tym razem szatę kolorystyczną dla dziewczynek. Poza tym, że są znaną, bezpieczną i zaufaną marką również pięknie wyglądają! Na pewno każdy znajdzie coś dla swojego dziecka.

Positiivsed omadused

bezpieczny, ortodontyczny, duży wybór kolorystyczny, łatwość z dostępem w wielu sklepach

Negatiivsed omadused

brak wad

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF172/50 Smoczek z serii Classic +

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF172/50 Smoczek z serii Classic +

14/04/2016

Polska

Polska

Super

Nasza córka nie miała problemu z ssaniem tych smoczków. Bardzo ładnie się prezentują i są łatwe w utrzymaniu czystości. POLECAM

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF182/23 Smoczek z serii Classic +

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF182/23 Smoczek z serii Classic +

14/04/2016

Polska

Polska

Super

Nasza córka nie miała problemu z ssaniem tych smoczków. Bardzo ładnie się prezentują i są łatwe w utrzymaniu czystości. POLECAM

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF182/23 Smoczek z serii Classic +

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF182/23 Smoczek z serii Classic +

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat. 

  1. Nr 1 ülemaailmne luttide kaubamärk

  2. Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.

  3. Meie tootevalik toetab emasid ja igas arengufaasis beebisid

  4. Testitud veebiküsitluse põhjal, osales 100 ema, Ühendkuningriik 2012

  5. Aasta tootja 2014