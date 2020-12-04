30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Mugavuse tagamiseks
6–18 kuud
Ortodontiline ja BPA-vaba
Kahene komplekt
Meie silikoonist luti painduv nibuosa on sümmeetrilise kujuga, mis aitab beebi kasvades kaasa tema suulae, hammaste ja igemete arengule.
Võite olla kindel, et teie beebi mugavus on tagatud. See lutt on valmistatud meie Ühendkuningriigis asuvas auhinnatud tehases.*
Turvaline käepide võimaldab luti beebi suust igal ajal lihtsasti eemaldada. Isegi väikesed käekesed saavad sellest kinni haarata!
4.8
5-st
85
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Gorzata80
04/12/2020
Polska
Uwielbiamy te smoczki
Smoczki Avent przypadły do gustu synkowi od urodzenia lubimy te wesołe buźki przezroczysta obwódkę i wycięcie pod nosek
Positiivsed omadused
Kolor kształt
Negatiivsed omadused
Nie ma
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF182/24 Smoczek z serii Classic +
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF182/24 Smoczek z serii Classic +
magdalena0712
15/08/2016
Polska
Szczerze bardzo polecam produkt. Smoczki nie tylko ładnie wygladaja ale maja równiez wspaniały kształt. Malutka je uwielbia
jestem mega zadowolona i polecam wszystkim smoczki firmy Philips. mAJA SAME ZALETY
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF172/70 Smoczek z serii Classic +
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF172/70 Smoczek z serii Classic +
MamaFilipka30
15/08/2016
Polska
Szczerze bardzo polecam produkt. Smoczki nie tylko ładnie wygladaja ale maja równiez wspaniały kształt. Malutka je uwielbia
jestem mega zadowolona i polecam wszystkim smoczki firmy Philips. mAJA SAME ZALETY
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF172/70 Smoczek z serii Classic +
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF172/70 Smoczek z serii Classic +
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat.
Nr 1 ülemaailmne luttide kaubamärk
Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.
Meie tootevalik toetab emasid ja igas arengufaasis beebisid
Aasta tootja 2014