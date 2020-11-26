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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Mugavuse tagamiseks
0–6 kuud
Ortodontiline ja BPA-vaba
Kahene komplekt
Beebid teavad, mis neile meeldib! Küsisime emadelt, kuidas nende beebid Philips Aventi nibuosaga luttidega harjuvad ja leidsime, et meie lutid on heaks kiitnud 9 beebit 10-st.*
Meie silikoonist luti painduv nibuosa on sümmeetrilise kujuga, mis aitab beebi kasvades kaasa tema suulae, hammaste ja igemete arengule.
Võite olla kindel, et teie beebi mugavus on tagatud. See lutt on valmistatud meie Ühendkuningriigis asuvas auhinnatud tehases.*
4.9
5-st
126
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
Sylviskum
26/11/2020
Polska
Najlepsze smoczki dla każdego maluszka - polecam.
Serdecznie polecam smoczki marki Philips Avent. Jestem im wierna od lat. Syn ma już 7 lat i na nich wyrósł. Nie zaszkodziły nam w żadnym stopniu jeśli chodzi o wymowę i kwestie logopedyczne. Smoczki są ortodontyczne i bezpieczne. W odpowiednim czasie udało nam się z nimi bezboleśnie pożegnać. Aktualnie nadal jestem wierna marce, razem z moją malutką córeczką testujemy tym razem szatę kolorystyczną dla dziewczynek. Poza tym, że są znaną, bezpieczną i zaufaną marką również pięknie wyglądają! Na pewno każdy znajdzie coś dla swojego dziecka.
Positiivsed omadused
bezpieczny, ortodontyczny, duży wybór kolorystyczny, łatwość z dostępem w wielu sklepach
Negatiivsed omadused
brak wad
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF172/50 Smoczek z serii Classic +
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF172/50 Smoczek z serii Classic +
MartakIga
14/04/2016
Polska
Super
Nasza córka nie miała problemu z ssaniem tych smoczków. Bardzo ładnie się prezentują i są łatwe w utrzymaniu czystości. POLECAM
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF182/23 Smoczek z serii Classic +
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF182/23 Smoczek z serii Classic +
Aneta1984
14/04/2016
Polska
Super
Nasza córka nie miała problemu z ssaniem tych smoczków. Bardzo ładnie się prezentują i są łatwe w utrzymaniu czystości. POLECAM
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF182/23 Smoczek z serii Classic +
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF182/23 Smoczek z serii Classic +
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat.
Nr 1 ülemaailmne luttide kaubamärk
Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.
Meie tootevalik toetab emasid ja igas arengufaasis beebisid
Testitud veebiküsitluse põhjal, osales 100 ema, Ühendkuningriik 2012
Aasta tootja 2014