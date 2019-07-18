30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Õhu rahustav toime
0–6 kuud
Ortodontilised ja BPA-vabad
Kahene komplekt
Nahk peab hingama, eriti beebi nahk. Luti ümbrise 6 õhuava tagavad täiendava õhuvoo ja vähendavad nahaärritust.
Beebid teavad, mis neile meeldib! Küsisime emadelt, kuidas nende beebid Philips Aventi nibuosaga luttidega harjuvad ja leidsime, et meie lutid on heaks kiitnud 9 beebit 10-st.*
Meie silikoonist luti painduv nibuosa on sümmeetrilise kujuga, mis aitab beebi kasvades kaasa tema suulae, hammaste ja igemete arengule.
4.9
5-st
25
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Spygliukas
18/07/2019
Lietuva
Gera ir patraukli išvaizda. Saugūs naudojimui.
Patiko žaisminga išvaizda. Sterilizuojant nesideformuoja.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai
Saulė33
05/12/2015
Lietuva
Daiktas Nr. 1 auginant vaikutį
Esame labai patenkinti šiuo čiulptuku. Iš pat karto vaikui puikiai tiko ir patiko. Labai geras dizainas ir jį naudojant esanti plastikinė dalis nesiekia nosytės, tad vaikučiui netrukdo kvėpuoti ir netrina. Nors čiulpiant čiulptukas pritraukiamas tikrai stipriai, nelieka jokių ratilų ar odos raudonio aplink lūpytes. O rankenytė puikiai tinka ne tik prisegti čiulptukui, bet ir paimti mažoms rankytėms ir pasinaudoti kaip žaisliuku :) Vienintelis minusas, kad sterilizuojant patenka vandens lašelių, dėl kurių po kurio laiko čiulptukas tampa nebe toks skaidrus. Bet čia labai maža smulkmena, kuri tikrai nublanksta prieš visus pliusus.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF172/13 Freeflow pacifiers
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF172/13 Freeflow pacifiers
Sandra
05/12/2015
Lietuva
Esam patenkinti ciulptuku
Gavus ciulptuka jis is karto tapo labai megstamas mano sunaus. Padeda nusiraminti, be jo butu daug sunkiau uzmigti. Prabudus nakti taip pat pirmas daiktas, kurio reikia yra ciulptukas. Ir mamai ramiau, ir vaikas patenkintas ☺
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF172/14 „Freeflow“ čiulptukai
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF172/14 „Freeflow“ čiulptukai
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat.
Nr 1 ülemaailmne luttide kaubamärk
Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.
Meie tootevalik toetab emasid ja igas arengufaasis beebisid
Testitud veebiküsitluse põhjal, osales 100 ema, Ühendkuningriik 2012
Aasta tootja 2014