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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
0–3 kuud
BPA-vaba
Philips Aventi lamedad, tilgakujulised sümmeetrilised lutid toetavad beebi suulae, hammaste ja igemete loomulikku arengut, isegi kui lutt satub tagurpidi suhu.
Philips Aventi silikoonlutt on maitse- ja lõhnavaba, mistõttu võtab teie laps selle tõenäolisemalt vastu. Silikoon on sile, läbipaistev, lihtsalt puhastatav ja ei hakka kleepuma. Lutt on tugev ja vastupidav ning ei muuda ajapikku kuju ega värvi.
Steriilsete luttide hügieenilisuse säilitamiseks.
4.9
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25
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Spygliukas
18/07/2019
Lietuva
Gera ir patraukli išvaizda. Saugūs naudojimui.
Patiko žaisminga išvaizda. Sterilizuojant nesideformuoja.
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See arvustus tehti tootele SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai
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See arvustus tehti tootele SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai
Saulė33
05/12/2015
Lietuva
Daiktas Nr. 1 auginant vaikutį
Esame labai patenkinti šiuo čiulptuku. Iš pat karto vaikui puikiai tiko ir patiko. Labai geras dizainas ir jį naudojant esanti plastikinė dalis nesiekia nosytės, tad vaikučiui netrukdo kvėpuoti ir netrina. Nors čiulpiant čiulptukas pritraukiamas tikrai stipriai, nelieka jokių ratilų ar odos raudonio aplink lūpytes. O rankenytė puikiai tinka ne tik prisegti čiulptukui, bet ir paimti mažoms rankytėms ir pasinaudoti kaip žaisliuku :) Vienintelis minusas, kad sterilizuojant patenka vandens lašelių, dėl kurių po kurio laiko čiulptukas tampa nebe toks skaidrus. Bet čia labai maža smulkmena, kuri tikrai nublanksta prieš visus pliusus.
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See arvustus tehti tootele SCF172/13 Freeflow pacifiers
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF172/13 Freeflow pacifiers
Sandra
05/12/2015
Lietuva
Esam patenkinti ciulptuku
Gavus ciulptuka jis is karto tapo labai megstamas mano sunaus. Padeda nusiraminti, be jo butu daug sunkiau uzmigti. Prabudus nakti taip pat pirmas daiktas, kurio reikia yra ciulptukas. Ir mamai ramiau, ir vaikas patenkintas ☺
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See arvustus tehti tootele SCF172/14 „Freeflow“ čiulptukai
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See arvustus tehti tootele SCF172/14 „Freeflow“ čiulptukai
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat.
Ärge siduge lutti ümber lapse kaela, see tekitab kägistusohtu.
Üheksa beebit kümnest võtab Philips Aventi luti omaks (veebipõhine katse 100 ema osalusel, UK 2012).