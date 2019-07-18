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  • Ortodontiline, BPA-vaba
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  • Ortodontiline, BPA-vaba
  • Ortodontiline, BPA-vaba
  • Ortodontiline, BPA-vaba
  • Ortodontiline, BPA-vaba

Tootmine lõpetatud

Philips AventMoekad lutid

SCF172/21

4.9
| (25) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
Ortodontiline, BPA-vaba
Philips Aventi ortodontilised, kokkuvajuvad ja sümmeetrilised lutid toetavad beebi suulae, hammaste ja igemete loomulikku arengut. Kõik Philips Aventi lutid on valmistatud silikoonist ning on maitse- ja lõhnavabad. Värvid võivad muutuda.
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emade poolt soovitatud bränd üle maailma1

Erksate, värvikate loomakujundustega lutt

Ortodontiline, BPA-vaba

  • 3–6 kuud

  • BPA-vaba

Ortodontiline, sümmeetriline kokkuvajuv lutt

Ortodontiline, sümmeetriline kokkuvajuv lutt

Philips Aventi lamedad, tilgakujulised sümmeetrilised lutid toetavad beebi suulae, hammaste ja igemete loomulikku arengut, isegi kui lutt satub tagurpidi suhu.

Kasutajasõbralikud silikoonlutid

Kasutajasõbralikud silikoonlutid

Philips Aventi silikoonlutt on maitse- ja lõhnavaba, mistõttu võtab teie laps selle tõenäolisemalt vastu. Silikoon on sile, läbipaistev, lihtsalt puhastatav ja ei hakka kleepuma. Lutt on tugev ja vastupidav ning ei muuda ajapikku kuju ega värvi.

Pealelükatav kaitsekork

Pealelükatav kaitsekork

Steriilsete luttide hügieenilisuse säilitamiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

25

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

4
2
1

18/07/2019

Lietuva

Lietuva

Gera ir patraukli išvaizda. Saugūs naudojimui.

Patiko žaisminga išvaizda. Sterilizuojant nesideformuoja.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai

05/12/2015

Lietuva

Lietuva

Daiktas Nr. 1 auginant vaikutį

Esame labai patenkinti šiuo čiulptuku. Iš pat karto vaikui puikiai tiko ir patiko. Labai geras dizainas ir jį naudojant esanti plastikinė dalis nesiekia nosytės, tad vaikučiui netrukdo kvėpuoti ir netrina. Nors čiulpiant čiulptukas pritraukiamas tikrai stipriai, nelieka jokių ratilų ar odos raudonio aplink lūpytes. O rankenytė puikiai tinka ne tik prisegti čiulptukui, bet ir paimti mažoms rankytėms ir pasinaudoti kaip žaisliuku :) Vienintelis minusas, kad sterilizuojant patenka vandens lašelių, dėl kurių po kurio laiko čiulptukas tampa nebe toks skaidrus. Bet čia labai maža smulkmena, kuri tikrai nublanksta prieš visus pliusus.

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See arvustus tehti tootele SCF172/13 Freeflow pacifiers

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See arvustus tehti tootele SCF172/13 Freeflow pacifiers

05/12/2015

Lietuva

Lietuva

Esam patenkinti ciulptuku

Gavus ciulptuka jis is karto tapo labai megstamas mano sunaus. Padeda nusiraminti, be jo butu daug sunkiau uzmigti. Prabudus nakti taip pat pirmas daiktas, kurio reikia yra ciulptukas. Ir mamai ramiau, ir vaikas patenkintas ☺

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF172/14 „Freeflow“ čiulptukai

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF172/14 „Freeflow“ čiulptukai

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat. 

  1. Ärge siduge lutti ümber lapse kaela, see tekitab kägistusohtu.

  2. Üheksa beebit kümnest võtab Philips Aventi luti omaks (veebipõhine katse 100 ema osalusel, UK 2012).