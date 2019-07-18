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  • Sulgpehme puudutus tundlikule nahale
  • Sulgpehme puudutus tundlikule nahale
  • Sulgpehme puudutus tundlikule nahale
  • Sulgpehme puudutus tundlikule nahale
  • Sulgpehme puudutus tundlikule nahale
  • Sulgpehme puudutus tundlikule nahale
  • Sulgpehme puudutus tundlikule nahale
  • Sulgpehme puudutus tundlikule nahale
  • Sulgpehme puudutus tundlikule nahale
  • Sulgpehme puudutus tundlikule nahale

Tootmine lõpetatud

Philips AventFreeflow-lutid

SCF172/22

4.9
| (25) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
Sulgpehme puudutus tundlikule nahale
Philips Aventi Freeflow lutt laseb beebi nahal hingata. 6 õhuavaga luti ümbris tagab hea õhu liikumise ja aitab ennetada nahaärrituse teket. Meie luti ortodontiline sisselangev nibuosa toetab beebi suu loomulikku arengut.
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Täiendavad õhuavad lasevad nahal hingata

Sulgpehme puudutus tundlikule nahale

  • Õhu rahustav toime

  • 6–18 kuud

  • Ortodontilised ja BPA-vabad

  • Kahene komplekt

Täiendavad õhuavad lasevad beebi nahal hingata

Täiendavad õhuavad lasevad beebi nahal hingata

Nahk peab hingama, eriti beebi nahk. Luti ümbrise 6 õhuava tagavad täiendava õhuvoo ja vähendavad nahaärritust.

Soodustab suu loomulikku arengut

Soodustab suu loomulikku arengut

Meie silikoonist luti painduv nibuosa on sümmeetrilise kujuga, mis aitab beebi kasvades kaasa tema suulae, hammaste ja igemete arengule.

Valmistatud meie Ühendkuningriigis asuvas auhinnatud tehases

Valmistatud meie Ühendkuningriigis asuvas auhinnatud tehases

Võite olla kindel, et teie beebi mugavus on tagatud. See lutt on valmistatud meie Ühendkuningriigis asuvas auhinnatud tehases.*

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

25

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

4
2
1

18/07/2019

Lietuva

Lietuva

Gera ir patraukli išvaizda. Saugūs naudojimui.

Patiko žaisminga išvaizda. Sterilizuojant nesideformuoja.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai

05/12/2015

Lietuva

Lietuva

Daiktas Nr. 1 auginant vaikutį

Esame labai patenkinti šiuo čiulptuku. Iš pat karto vaikui puikiai tiko ir patiko. Labai geras dizainas ir jį naudojant esanti plastikinė dalis nesiekia nosytės, tad vaikučiui netrukdo kvėpuoti ir netrina. Nors čiulpiant čiulptukas pritraukiamas tikrai stipriai, nelieka jokių ratilų ar odos raudonio aplink lūpytes. O rankenytė puikiai tinka ne tik prisegti čiulptukui, bet ir paimti mažoms rankytėms ir pasinaudoti kaip žaisliuku :) Vienintelis minusas, kad sterilizuojant patenka vandens lašelių, dėl kurių po kurio laiko čiulptukas tampa nebe toks skaidrus. Bet čia labai maža smulkmena, kuri tikrai nublanksta prieš visus pliusus.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF172/13 Freeflow pacifiers

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF172/13 Freeflow pacifiers

05/12/2015

Lietuva

Lietuva

Esam patenkinti ciulptuku

Gavus ciulptuka jis is karto tapo labai megstamas mano sunaus. Padeda nusiraminti, be jo butu daug sunkiau uzmigti. Prabudus nakti taip pat pirmas daiktas, kurio reikia yra ciulptukas. Ir mamai ramiau, ir vaikas patenkintas ☺

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF172/14 „Freeflow“ čiulptukai

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF172/14 „Freeflow“ čiulptukai

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Lahtiütlused

  1. Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat. 

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  2. Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.

  3. Meie tootevalik toetab emasid ja igas arengufaasis beebisid

  4. Aasta tootja 2014