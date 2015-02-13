30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
0–3 kuud
BPA-vaba
Philips Aventi lamedad, tilgakujulised sümmeetrilised lutid toetavad beebi suulae, hammaste ja igemete loomulikku arengut, isegi kui lutt satub tagurpidi suhu.
Philips Aventi silikoonlutt on maitse- ja lõhnavaba, mistõttu võtab teie laps selle tõenäolisemalt vastu. Silikoon on sile, läbipaistev, lihtsalt puhastatav ja ei hakka kleepuma. Lutt on tugev ja vastupidav ning ei muuda ajapikku kuju ega värvi.
Steriilsete luttide hügieenilisuse säilitamiseks.
4.6
5-st
5
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Joanna1410
13/02/2015
Polska
Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania
Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF176/21 Smoczki na noc
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF176/21 Smoczki na noc
Gosia7
13/02/2015
Polska
Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania
Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF176/21 Smoczki na noc
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF176/21 Smoczki na noc
Rux02
07/05/2019
România
Utila
Foarte utila in timpul noptii cand o pierdea. Usor de gasit pentru ca lumineaza
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF176/20 Suzete de noapte
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF176/20 Suzete de noapte
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat.
Ärge siduge lutti ümber lapse kaela, see tekitab kägistusohtu.
Üheksa beebit kümnest võtab Philips Aventi luti omaks (veebipõhine katse 100 ema osalusel, UK 2012).