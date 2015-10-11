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Tootmine lõpetatud

Philips AventÖölutt

SCF176/22

4.1
| (17) Auhinnad | 80% soovitab seda toodet
Rahulik uneaeg
Philips Aventi Classic Night Time lutt tagab lapsele uinumiseks vajaliku rahu: tänu pimedas helendavale käepidemele on lutt öösel kergesti leitav. Luti ortodontiline sisselangev nibuosa toetab magamise ajal beebi suu loomulikku arengut.
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emade poolt soovitatud bränd üle maailma1

Ainulaadne pimedas helendav käepide

Rahulik uneaeg

  • Pimedas helendav käepide

  • 6–18 kuud

  • Ortodontiline ja BPA-vaba

  • Kahene komplekt

Helendava käepidemega lutti on öösel lihtsam leida

Helendava käepidemega lutti on öösel lihtsam leida

Teame, kui oluline on tagada beebile rahulik ööuni. Tänu ainulaadsele pimedas helendavale käepidemele ei ole luti ülesleidmiseks vaja tuld põlema panna.*

Soodustab suu loomulikku arengut

Soodustab suu loomulikku arengut

Meie silikoonist luti painduv nibuosa on sümmeetrilise kujuga, mis aitab beebi kasvades kaasa tema suulae, hammaste ja igemete arengule.

Valmistatud meie Ühendkuningriigis asuvas auhinnatud tehases

Valmistatud meie Ühendkuningriigis asuvas auhinnatud tehases

Võite olla kindel, et teie beebi mugavus on tagatud. See lutt on valmistatud meie Ühendkuningriigis asuvas auhinnatud tehases.*

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.1

5-st

17

Auhinnad

80%

soovitab seda toodet

2

11/10/2015

Polska

Polska

Niezwykły smoczek :)

Próbowaliśmy kilka rodzajów smoczków ale smoczki Avent najbardziej spodobały się naszemu Maluchowi. Dodatkowo smoczki na noc łatwo znaleźć w ciemnościach ponieważ uchwyt świeci się pod warunkiem że wcześniej smoczek poleży "na słońcu"

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See arvustus tehti tootele SCF176/22 Smoczek na noc

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF176/22 Smoczek na noc

07/11/2013

Polska

Polska

smoczki są doskonałej jakości

moje dzieci nie zaakceptowały jak dotąd żadnych innych smoczków i jest to chyba najlepsza rekomendacja tego produktu.

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See arvustus tehti tootele SCF176/22 Smoczek na noc

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF176/22 Smoczek na noc

20/08/2019

Україна

Україна

Хороша пустушка, якісна

Користуємось цією серією з народження, дитині підходить соска, зручно, що є захисний ковпачок

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See arvustus tehti tootele SCF176/22 Нічна пустушка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF176/22 Нічна пустушка

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Lahtiütlused

  1. Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat. 

  1. Enne kasutamist hoidke pimedas helendavat käepidet valguse käes.

  2. Nr 1 ülemaailmne luttide kaubamärk

  3. Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.

  4. Meie tootevalik toetab emasid ja igas arengufaasis beebisid

  5. Aasta tootja 2014