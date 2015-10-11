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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Pimedas helendav käepide
6–18 kuud
Ortodontiline ja BPA-vaba
Kahene komplekt
Teame, kui oluline on tagada beebile rahulik ööuni. Tänu ainulaadsele pimedas helendavale käepidemele ei ole luti ülesleidmiseks vaja tuld põlema panna.*
Meie silikoonist luti painduv nibuosa on sümmeetrilise kujuga, mis aitab beebi kasvades kaasa tema suulae, hammaste ja igemete arengule.
Võite olla kindel, et teie beebi mugavus on tagatud. See lutt on valmistatud meie Ühendkuningriigis asuvas auhinnatud tehases.*
4.1
5-st
17
Auhinnad
80%
soovitab seda toodet
monbur
11/10/2015
Polska
Niezwykły smoczek :)
Próbowaliśmy kilka rodzajów smoczków ale smoczki Avent najbardziej spodobały się naszemu Maluchowi. Dodatkowo smoczki na noc łatwo znaleźć w ciemnościach ponieważ uchwyt świeci się pod warunkiem że wcześniej smoczek poleży "na słońcu"
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See arvustus tehti tootele SCF176/22 Smoczek na noc
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See arvustus tehti tootele SCF176/22 Smoczek na noc
mymaggie
07/11/2013
Polska
smoczki są doskonałej jakości
moje dzieci nie zaakceptowały jak dotąd żadnych innych smoczków i jest to chyba najlepsza rekomendacja tego produktu.
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See arvustus tehti tootele SCF176/22 Smoczek na noc
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF176/22 Smoczek na noc
Аліна25
20/08/2019
Україна
Хороша пустушка, якісна
Користуємось цією серією з народження, дитині підходить соска, зручно, що є захисний ковпачок
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See arvustus tehti tootele SCF176/22 Нічна пустушка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF176/22 Нічна пустушка
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat.
Enne kasutamist hoidke pimedas helendavat käepidet valguse käes.
Nr 1 ülemaailmne luttide kaubamärk
Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.
Meie tootevalik toetab emasid ja igas arengufaasis beebisid
Aasta tootja 2014