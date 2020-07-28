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Tootmine lõpetatud

Philips AventÖölutt

SCF176/28

4.1
| (8) Auhinnad | 88% soovitab seda toodet
Rahulik uneaeg
Philips Aventi Classic Night Time lutt tagab lapsele uinumiseks vajaliku rahu: tänu pimedas helendavale käepidemele on lutt öösel kergesti leitav. Luti ortodontiline sisselangev nibuosa toetab magamise ajal beebi suu loomulikku arengut.
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emade poolt soovitatud bränd üle maailma1

Ainulaadne pimedas helendav käepide

Rahulik uneaeg

  • Pimedas helendav käepide

  • 0–6 kuud

  • Ortodontiline ja BPA-vaba

  • Kahene komplekt

Helendava käepidemega lutti on öösel lihtsam leida

Helendava käepidemega lutti on öösel lihtsam leida

Teame, kui oluline on tagada beebile rahulik ööuni. Tänu ainulaadsele pimedas helendavale käepidemele ei ole luti ülesleidmiseks vaja tuld põlema panna.*

Meie lutid on heaks kiitnud 9 beebit 10-st*

Meie lutid on heaks kiitnud 9 beebit 10-st*

Beebid teavad, mis neile meeldib! Küsisime emadelt, kuidas nende beebid Philips Aventi nibuosaga luttidega harjuvad ja leidsime, et meie lutid on heaks kiitnud 9 beebit 10-st.*

Soodustab suu loomulikku arengut

Soodustab suu loomulikku arengut

Meie silikoonist luti painduv nibuosa on sümmeetrilise kujuga, mis aitab beebi kasvades kaasa tema suulae, hammaste ja igemete arengule.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.1

5-st

8

Auhinnad

88%

soovitab seda toodet

3
2

28/07/2020

Україна

Україна

наши первые пустышки

Это наши первые и самые любимые пустышки, ребенок все ещё с удовольствием берет (хотя нам уже больше 6 месяцев...и есть другие соответсвующие возрасту) Очень удобно, что есть индивидуальные колпачки. В темноте светятся, но не долго.

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See arvustus tehti tootele SCF176/18 Нічна пустушка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF176/18 Нічна пустушка

03/04/2019

Україна

Україна

Чудові пустушки

Тільки позитивні враження від використання. Міцний і безпечний силікон з якого виготовлена сама соска. Вона не розтягувалася, не деформувалась при використанні. Коли у дитини з'явилися зубки, то при всіх намаганнях їй не вдалось прокусити соску. Звичайно величезний плюс - це кільце, яке вночі світиться. Дуже виручало нас під час нічного сну. Коли дитині випадала пустушка - не потрібно було включати світло чи перевертати усе ліжечко у її пошуках, адже завдяки кільцю , яке світиться - її було видно.

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See arvustus tehti tootele SCF176/18 Нічна пустушка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF176/18 Нічна пустушка

15/11/2020

Magyarország

Magyarország

A babám imádja, igazi játszócumi

Kisbabám nagyon szereti, imádja forgatni a kis kezében. Annak ellenére, hogy nem egy kimondottan nagy cumis, imád játszani vele. Külön élvezi, hogy van rajta az a kis lifegő fogantyú, ami a mai cumikon már egyáltalán nincs. Hol kiveszi a szájából, hol visszateszi. Nagyon-nagyon könnyű, úhogy az sem baj, ha néha a kis pofikájára ejti. Nekünk bevált.

Positiivsed omadused

Forma

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See arvustus tehti tootele SCF176/18 Éjszakai játszócumi

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF176/18 Éjszakai játszócumi

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Lahtiütlused

  1. Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat. 

  1. Enne kasutamist hoidke pimedas helendavat käepidet valguse käes.

  2. Testitud veebiküsitluse põhjal, osales 100 ema, Ühendkuningriik 2012

  3. Nr 1 ülemaailmne luttide kaubamärk

  4. Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.

  5. Meie tootevalik toetab emasid ja igas arengufaasis beebisid

  6. Aasta tootja 2014