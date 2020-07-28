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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Pimedas helendav käepide
0–6 kuud
Ortodontiline ja BPA-vaba
Kahene komplekt
Teame, kui oluline on tagada beebile rahulik ööuni. Tänu ainulaadsele pimedas helendavale käepidemele ei ole luti ülesleidmiseks vaja tuld põlema panna.*
Beebid teavad, mis neile meeldib! Küsisime emadelt, kuidas nende beebid Philips Aventi nibuosaga luttidega harjuvad ja leidsime, et meie lutid on heaks kiitnud 9 beebit 10-st.*
Meie silikoonist luti painduv nibuosa on sümmeetrilise kujuga, mis aitab beebi kasvades kaasa tema suulae, hammaste ja igemete arengule.
4.1
5-st
8
Auhinnad
88%
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Salii
28/07/2020
Україна
наши первые пустышки
Это наши первые и самые любимые пустышки, ребенок все ещё с удовольствием берет (хотя нам уже больше 6 месяцев...и есть другие соответсвующие возрасту) Очень удобно, что есть индивидуальные колпачки. В темноте светятся, но не долго.
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See arvustus tehti tootele SCF176/18 Нічна пустушка
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See arvustus tehti tootele SCF176/18 Нічна пустушка
Ivi502
03/04/2019
Україна
Чудові пустушки
Тільки позитивні враження від використання. Міцний і безпечний силікон з якого виготовлена сама соска. Вона не розтягувалася, не деформувалась при використанні. Коли у дитини з'явилися зубки, то при всіх намаганнях їй не вдалось прокусити соску. Звичайно величезний плюс - це кільце, яке вночі світиться. Дуже виручало нас під час нічного сну. Коли дитині випадала пустушка - не потрібно було включати світло чи перевертати усе ліжечко у її пошуках, адже завдяки кільцю , яке світиться - її було видно.
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See arvustus tehti tootele SCF176/18 Нічна пустушка
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Zebra27hhhhhh
15/11/2020
Magyarország
A babám imádja, igazi játszócumi
Kisbabám nagyon szereti, imádja forgatni a kis kezében. Annak ellenére, hogy nem egy kimondottan nagy cumis, imád játszani vele. Külön élvezi, hogy van rajta az a kis lifegő fogantyú, ami a mai cumikon már egyáltalán nincs. Hol kiveszi a szájából, hol visszateszi. Nagyon-nagyon könnyű, úhogy az sem baj, ha néha a kis pofikájára ejti. Nekünk bevált.
Positiivsed omadused
Forma
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See arvustus tehti tootele SCF176/18 Éjszakai játszócumi
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See arvustus tehti tootele SCF176/18 Éjszakai játszócumi
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat.
Enne kasutamist hoidke pimedas helendavat käepidet valguse käes.
Testitud veebiküsitluse põhjal, osales 100 ema, Ühendkuningriik 2012
Nr 1 ülemaailmne luttide kaubamärk
Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.
Meie tootevalik toetab emasid ja igas arengufaasis beebisid
Aasta tootja 2014