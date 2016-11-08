30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Õhu rahustav toime
0–6 kuud
Ortodontilised ja BPA-vabad
Kahene komplekt
Nahk peab hingama, eriti beebi nahk. Luti ümbrise 6 õhuava tagavad täiendava õhuvoo ja vähendavad nahaärritust.
Beebid teavad, mis neile meeldib! Küsisime emadelt, kuidas nende beebid Philips Aventi nibuosaga luttidega harjuvad ja leidsime, et meie lutid on heaks kiitnud 9 beebit 10-st.*
Meie silikoonist luti painduv nibuosa on sümmeetrilise kujuga, mis aitab beebi kasvades kaasa tema suulae, hammaste ja igemete arengule.
4.9
5-st
33
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
milen88
08/11/2016
Polska
Kinnitatud ostja
Smoczki Freeflow są świetne i bardzo pasują mojwmu dziecku
Przed urodzeniem córki kupiłam kilka różnych smoczków z różnych firm ale tylko smoczki Avent przypadły jej do gustu. Terqz pora na zmianę na kolejne i tym razem bez zastanowienia kupię produkty Avent. Serdecznie polecam innym mamom :-)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF178/13 Smoczki Freeflow
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF178/13 Smoczki Freeflow
moniczka2589
25/04/2016
Polska
Avent i kropka.
Jeśli chodzi o smoczki i butelki to avent wygrywa. Są niezastąpione. Nie zużywają się szybko, są trwałe i zdrowe.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF178/13 Smoczki Freeflow
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF178/13 Smoczki Freeflow
ElaL
02/10/2015
Polska
Dobry smoczek
Dobry smoczek, skutecznie uspokaja mojego maluszka, ale dziecko nie uzależniło się od niego.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF178/13 Smoczki Freeflow
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF178/13 Smoczki Freeflow
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat.
Nr 1 ülemaailmne luttide kaubamärk
Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.
Meie tootevalik toetab emasid ja igas arengufaasis beebisid
Testitud veebiküsitluse põhjal, osales 100 ema, Ühendkuningriik 2012
Aasta tootja 2014