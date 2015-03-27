30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Õhu rahustav toime
0–6 kuud
Ortodontilised ja BPA-vabad
Kahene komplekt
Nahk peab hingama, eriti beebi nahk. Luti ümbrise 6 õhuava tagavad täiendava õhuvoo ja vähendavad nahaärritust.
Beebid teavad, mis neile meeldib! Küsisime emadelt, kuidas nende beebid Philips Aventi nibuosaga luttidega harjuvad ja leidsime, et meie lutid on heaks kiitnud 9 beebit 10-st.*
Meie silikoonist luti painduv nibuosa on sümmeetrilise kujuga, mis aitab beebi kasvades kaasa tema suulae, hammaste ja igemete arengule.
4.7
5-st
19
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
Aleksandra30
27/03/2015
Polska
Niezastąpiony
Mój synek akceptuje tylko ten smoczek. Jest bardzo dobry, nie dławi małego oraz nie odparza skóry. Zaakceptował go już w pierwszym tygodniu życia. Polecam
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See arvustus tehti tootele SCF180/23 Smoczki Freeflow
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AsiaR
12/12/2014
Polska
Rewelacyjny
Jedyny u mnie w domu, który jest tolerowany przez dziecko. Staram się osobiście wybierać też ładne rzeczy dla dziecka a tu mamy połączenie funkcjonalności, jakości i designu w jednym. Pozostaje mi tylko polecić!
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See arvustus tehti tootele SCF180/23 Smoczki Freeflow
marla81
14/06/2014
Polska
jest super
Moja mała nie chciała smoczka, podzieliłam się tym problemem z koleżanką a ona podarowała mi Wasz smoczek, zdał egzamin na 5+ jest to jedyny smoczek który moja niunia akceptuje.
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See arvustus tehti tootele SCF180/23 Smoczki Freeflow
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See arvustus tehti tootele SCF180/23 Smoczki Freeflow
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat.
Nr 1 ülemaailmne luttide kaubamärk
Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.
Meie tootevalik toetab emasid ja igas arengufaasis beebisid
Testitud veebiküsitluse põhjal, osales 100 ema, Ühendkuningriik 2012
Aasta tootja 2014