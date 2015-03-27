30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Õhu rahustav toime
6–18 kuud
Ortodontilised ja BPA-vabad
Kahene komplekt
Nahk peab hingama, eriti beebi nahk. Luti ümbrise 6 õhuava tagavad täiendava õhuvoo ja vähendavad nahaärritust.
Meie silikoonist luti painduv nibuosa on sümmeetrilise kujuga, mis aitab beebi kasvades kaasa tema suulae, hammaste ja igemete arengule.
Võite olla kindel, et teie beebi mugavus on tagatud. See lutt on valmistatud meie Ühendkuningriigis asuvas auhinnatud tehases.*
4.7
5-st
19
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
Aleksandra30
27/03/2015
Polska
Niezastąpiony
Mój synek akceptuje tylko ten smoczek. Jest bardzo dobry, nie dławi małego oraz nie odparza skóry. Zaakceptował go już w pierwszym tygodniu życia. Polecam
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See arvustus tehti tootele SCF180/23 Smoczki Freeflow
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See arvustus tehti tootele SCF180/23 Smoczki Freeflow
AsiaR
12/12/2014
Polska
Rewelacyjny
Jedyny u mnie w domu, który jest tolerowany przez dziecko. Staram się osobiście wybierać też ładne rzeczy dla dziecka a tu mamy połączenie funkcjonalności, jakości i designu w jednym. Pozostaje mi tylko polecić!
See arvustus tehti tootele SCF180/23 Smoczki Freeflow
See arvustus tehti tootele SCF180/23 Smoczki Freeflow
marla81
14/06/2014
Polska
jest super
Moja mała nie chciała smoczka, podzieliłam się tym problemem z koleżanką a ona podarowała mi Wasz smoczek, zdał egzamin na 5+ jest to jedyny smoczek który moja niunia akceptuje.
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See arvustus tehti tootele SCF180/23 Smoczki Freeflow
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF180/23 Smoczki Freeflow
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat.
Nr 1 ülemaailmne luttide kaubamärk
Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.
Meie tootevalik toetab emasid ja igas arengufaasis beebisid
Aasta tootja 2014