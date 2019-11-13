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Tootmine lõpetatud
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Tänu eriti laiale avale on ühe käega lutiklambri kinnitamine beebi riiete külge lihtne.
Klamber ei jäta beebi riietele jälgi.
Sobib kõikidele luttidele, millel on rõngaga käepide
5.0
5-st
4
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Неля32
13/11/2019
Україна
Зручне використання
Зручний тримач соски,легке і зручне використання кліпси philips Aven, зручно кріпиться на одязі.Хороша якість виробу
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See arvustus tehti tootele SCF185/00 Кліпса для пустушки
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF185/00 Кліпса для пустушки
Анна22
20/09/2019
Україна
Простий у використанні
Зручна у використанні, компактна. Мені подобається, що легко кріпиться і не псує одяг
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See arvustus tehti tootele SCF185/00 Кліпса для пустушки
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF185/00 Кліпса для пустушки
Ladyhawk
01/10/2019
Česká republika
Už nehoníme dudlík po zemi
Super spona. Akurátní délka, hezký design, perfektně drží a snadno se zavírá/otevírá. Mechanismus je navíc tak dobře vymyšlený, že dítě nemá šanci sponu sundat.
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See arvustus tehti tootele SCF185/00 Spona na dudlík
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF185/00 Spona na dudlík
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat.