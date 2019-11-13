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  • Hoiab lutti käeulatuses
  • Hoiab lutti käeulatuses
  • Hoiab lutti käeulatuses
  • Hoiab lutti käeulatuses
  • Hoiab lutti käeulatuses
  • Hoiab lutti käeulatuses
  • Hoiab lutti käeulatuses
  • Hoiab lutti käeulatuses
  • Hoiab lutti käeulatuses
  • Hoiab lutti käeulatuses
  • Hoiab lutti käeulatuses
  • Hoiab lutti käeulatuses

Tootmine lõpetatud

Lutiklamber

SCF185/00

5
| (4) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Hoiab lutti käeulatuses
Philips Aventi lutiklambri abil on lutt alati teie beebi lähedal ja püsib puhas. Lutiklambrit on lihtne kinnitada ja see ei jäta beebi riietele jälgi. Saadaval kolmes moodsas värvitoonis.
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emade poolt soovitatud bränd üle maailma1

Moodsa ja värvilise kujundusega lutt

Hoiab lutti käeulatuses

  • 0k+

Lihtne kinnitada

Tänu eriti laiale avale on ühe käega lutiklambri kinnitamine beebi riiete külge lihtne.

Õrn riietele

Klamber ei jäta beebi riietele jälgi.

Nutikas disain

Sobib kõikidele luttidele, millel on rõngaga käepide

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

4

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

13/11/2019

Україна

Україна

Зручне використання

Зручний тримач соски,легке і зручне використання кліпси philips Aven, зручно кріпиться на одязі.Хороша якість виробу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF185/00 Кліпса для пустушки

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF185/00 Кліпса для пустушки

20/09/2019

Україна

Україна

Простий у використанні

Зручна у використанні, компактна. Мені подобається, що легко кріпиться і не псує одяг

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF185/00 Кліпса для пустушки

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF185/00 Кліпса для пустушки

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Už nehoníme dudlík po zemi

Super spona. Akurátní délka, hezký design, perfektně drží a snadno se zavírá/otevírá. Mechanismus je navíc tak dobře vymyšlený, že dítě nemá šanci sponu sundat.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF185/00 Spona na dudlík

Jah, soovitan seda toodet

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  1. Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat. 