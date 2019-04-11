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Tootmine lõpetatud

Philips AventFreeflow-lutid

SCF186/25

4.9
| (70) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet
Toetab teie lapse arengut
Philips Aventi 18 k+ lutt toetab teie lapse arengut ja muutuvaid vajadusi. Hammustuskindel lutt sobib arenevatele hammastele ja igemetele, pakkudes ühtlasi mugavust. Saadaval laia valiku armsate kujunduste ja värvidega.
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emade poolt soovitatud bränd üle maailma1

Hammustuskindel lutt

Toetab teie lapse arengut

  • Hammustuskindel nibuosa

  • 18k+

  • Ortodontiline ja BPA-vaba

  • Kahene komplekt

Hammustuskindel lutt teie pisipõnnile

Hammustuskindel lutt teie pisipõnnile

Selle luti hammustuskindel nibuosa on mõeldud just vanematele beebidele.*

Täiendavad õhuavad lasevad beebi nahal hingata

Täiendavad õhuavad lasevad beebi nahal hingata

Nahk peab hingama, eriti beebi nahk. Luti ümbrise 6 õhuava tagavad täiendava õhuvoo ja vähendavad nahaärritust.

Valmistatud meie Ühendkuningriigis asuvas auhinnatud tehases

Valmistatud meie Ühendkuningriigis asuvas auhinnatud tehases

Võite olla kindel, et teie beebi mugavus on tagatud. See lutt on valmistatud meie Ühendkuningriigis asuvas auhinnatud tehases.*

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

70

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

3
2

11/04/2019

Україна

Україна

Дуже гарні пустушки

Всім рекомендуємо ці пустишки... з ними познайомились ще від народження дитини... Великий плюс даної лінійки, що вибір пустушки здійснюється від віку дитини! А мами розуміють як це важливо, адже дитина росте і розмір пустушки повинен відповідати розміру ротової порожнини, щоб не псувався прикус в дитинки!!!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF186/24 Дихаючі пустушки Freeflow

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF186/24 Дихаючі пустушки Freeflow

10/04/2019

Україна

Україна

Малой в восторге

Очень довольна и я, и малой!!! Отличный вариант! Без нее никуда)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF186/25 Дихаючі пустушки Freeflow

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF186/25 Дихаючі пустушки Freeflow

06/11/2024

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Közel egy éve vettem a piciknek Philips cumikat, kifogástalanul bírják a gyűrődést 😊

Positiivsed omadused

Tartós, ergonómikus

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF186/24 Avent Légáteresztő játszócumik

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF186/24 Avent Légáteresztő játszócumik

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat. 

  1. Nr 1 ülemaailmne luttide kaubamärk

  2. Seda toodet ei tohi kasutada närimisrõngana. Talub üksikuid hammustusi.

  3. Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.

  4. Meie tootevalik toetab emasid ja igas arengufaasis beebisid

  5. Aasta tootja 2014