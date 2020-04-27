TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Soodustab imemisrefleksi ja turvatunnet
  • Soodustab imemisrefleksi ja turvatunnet
  • Soodustab imemisrefleksi ja turvatunnet
  • Soodustab imemisrefleksi ja turvatunnet
  • Soodustab imemisrefleksi ja turvatunnet
  • Soodustab imemisrefleksi ja turvatunnet
  • Soodustab imemisrefleksi ja turvatunnet
  • Soodustab imemisrefleksi ja turvatunnet
  • Soodustab imemisrefleksi ja turvatunnet
  • Soodustab imemisrefleksi ja turvatunnet
  • Soodustab imemisrefleksi ja turvatunnet
  • Soodustab imemisrefleksi ja turvatunnet

Tootmine lõpetatud

Philips AventSoothie Shapesi lutt

SCF194/05

3.9
| (14) Auhinnad
Soodustab imemisrefleksi ja turvatunnet
Philips Avent Soothie Shapesi lutt aitab imikus turvatunnet tekitada, kuna luti ainulaadne kuju võimaldab selle lihtsasti lapsele suhu panna. Meditsiinilisest silikoonist valmistatud Soothie Shapesi lutti on lihtne puhastada.
Kuva kõik eelised
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

emade poolt soovitatud bränd üle maailma1

Paindlik meditsiiniline silikoon

Soodustab imemisrefleksi ja turvatunnet

  • Ühes tükis silikoondisain

  • 3–18 k

  • Ortodontiline ja BPA-vaba

  • Kahene komplekt

Tarnitakse USA haiglates

Tarnitakse USA haiglates

Meditsiinivaldkonna asjatundjad on luti vastsündinu rahustamiseks heaks kiitnud. Lutte jagatakse USA haiglates.*

Ainulaadne kuju soodustab lähedustunnet

Ainulaadne kuju soodustab lähedustunnet

Soothie Shapes on teistest luttidest veidi erinev. Selle ainulaadse kuju tõttu saate asetada sõrme luti nibuosa sisse, et tagada beebile lähedustunne ja aitate tal imeda.

Soodustab suu loomulikku arengut

Soodustab suu loomulikku arengut

Meie silikoonist luti painduv nibuosa on sümmeetrilise kujuga, mis aitab beebi kasvades kaasa tema suulae, hammaste ja igemete arengule.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

3.9

5-st

14

Auhinnad

27/04/2020

Lietuva

Lietuva

Super

Mano vaikas tik situs ciulpe tinka. nes kur ploksti nuo ji zaukcioja

Positiivsed omadused

Tinkamas naudot

Negatiivsed omadused

Kad butu galima isigit ir parduotuvese

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF194/05 „Soothie Shapes“ čiulptukas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF194/05 „Soothie Shapes“ čiulptukas

25/06/2017

Polska

Polska

Doskonały! Uspokaja w sekundę!

Na mojego syna działa jak zatyczka w granacie......wkładasz do buzi -cisza...... wyjmujesz- płacz! Sprawdził się doskonale. Wcale nie jest za twardy, jak niektórzy piszą, należy tylko kupić właściwy do przedziału wiekowego, gdyż różnią się właśnie twardoscia gumy. Oraz wcale nie jest za ciężki, małe dzieci to prawdziwe ssaki! radzą sobie z nim doskonale. Z buzi wypada dopiero, gdy zaśnie.....

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF194/04 Smoczek Soothie Shapes

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF194/04 Smoczek Soothie Shapes

21/06/2019

Україна

Україна

Найкраща пустушка

Користуємось вже півтора року і дуже задоволені! Зручно, бо можна вдягти на палець і притримати дитині її в ротику. Легенька, швидко миється. Ми задоволені, що обрали саме цю модель пустушки!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF194/05 Пустушка Soothie

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF194/05 Пустушка Soothie

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat. 

  1. Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.

  2. Nr 1 ülemaailmne luttide kaubamärk

  3. Meie tootevalik toetab emasid ja igas arengufaasis beebisid

  4. Sellel lutil on sama kujuga nibuosa ja see on valmistatud samast materjalist kui USAs kasutatav mudel, kuid luti ümbris on erineva kujuga.