TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Ortodontilised maksimaalse mugavuse saavutamiseks
  • Ortodontilised maksimaalse mugavuse saavutamiseks
  • Ortodontilised maksimaalse mugavuse saavutamiseks
  • Ortodontilised maksimaalse mugavuse saavutamiseks
  • Ortodontilised maksimaalse mugavuse saavutamiseks
  • Ortodontilised maksimaalse mugavuse saavutamiseks
  • Ortodontilised maksimaalse mugavuse saavutamiseks
  • Ortodontilised maksimaalse mugavuse saavutamiseks
  • Ortodontilised maksimaalse mugavuse saavutamiseks
  • Ortodontilised maksimaalse mugavuse saavutamiseks

Tootmine lõpetatud

Philips AventKlassikaline lutt

SCF196/18

5
| (6) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Ortodontilised maksimaalse mugavuse saavutamiseks
Philips Aventi ortodontilised, kokkuvajuvad ja sümmeetrilised lutid toetavad beebi suulae, hammaste ja igemete loomulikku arengut. Kõik Philips Aventi lutid on valmistatud silikoonist ning on maitse- ja lõhnavabad. Värvid võivad muutuda.
Kuva kõik eelised
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

emade poolt soovitatud bränd üle maailma1

Erksate, värvikate kujundustega lutt

Ortodontilised maksimaalse mugavuse saavutamiseks

  • 0–6 kuud

  • Ortodontiline ja BPA-vaba

  • Kahene komplekt

Turvarõnga käepide

Turvarõnga käepide

Philips Aventi luti igal ajal lihtsaks eemaldamiseks

Ortodontiline, sümmeetriline kokkuvajuv lutt

Ortodontiline, sümmeetriline kokkuvajuv lutt

Philips Aventi lamedad, tilgakujulised sümmeetrilised lutid toetavad beebi suulae, hammaste ja igemete loomulikku arengut, isegi kui lutt satub tagurpidi suhu.

Kasutajasõbralikud silikoonlutid

Kasutajasõbralikud silikoonlutid

Philips Aventi silikoonlutt on maitse- ja lõhnavaba, mistõttu võtab teie laps selle tõenäolisemalt vastu. Silikoon on sile, läbipaistev, lihtsalt puhastatav ja ei hakka kleepuma. Lutt on tugev ja vastupidav ning ei muuda ajapikku kuju ega värvi.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

6

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

17/06/2016

Lietuva

Lietuva

Pats geriausias čiulptukas

Tai vaikui pats geriausias čiulptukas, visi kiti netiko, tiesiog vaikas neėmė, o šis čiulptukas vienintelis, kuris tiko

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF196/01 Čiulptukai „Fashion“

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF196/01 Čiulptukai „Fashion“

19/11/2019

Україна

Україна

Чудова, та легка у використанні

Дуже красива, дитині сподобалась, користувались тільки нею

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF196/18 Пустушка Classic

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF196/18 Пустушка Classic

10/07/2019

Україна

Україна

Рекомендуємо для спокою немовлят та їх батьків!

Зручна, гарна, екологічна і симпатична. Використовується від народження для профілактики колік у немовлят. Заспокійливий засіб та іграшка - два в одному

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF196/18 Пустушка Classic

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF196/18 Пустушка Classic

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat. 

  1. Ärge siduge lutti ümber lapse kaela, see tekitab kägistusohtu.