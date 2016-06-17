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Tootmine lõpetatud
0–6 kuud
Ortodontiline ja BPA-vaba
Kahene komplekt
Philips Aventi luti igal ajal lihtsaks eemaldamiseks
Philips Aventi lamedad, tilgakujulised sümmeetrilised lutid toetavad beebi suulae, hammaste ja igemete loomulikku arengut, isegi kui lutt satub tagurpidi suhu.
Philips Aventi silikoonlutt on maitse- ja lõhnavaba, mistõttu võtab teie laps selle tõenäolisemalt vastu. Silikoon on sile, läbipaistev, lihtsalt puhastatav ja ei hakka kleepuma. Lutt on tugev ja vastupidav ning ei muuda ajapikku kuju ega värvi.
5.0
5-st
6
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Karolina9
17/06/2016
Lietuva
Pats geriausias čiulptukas
Tai vaikui pats geriausias čiulptukas, visi kiti netiko, tiesiog vaikas neėmė, o šis čiulptukas vienintelis, kuris tiko
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF196/01 Čiulptukai „Fashion“
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF196/01 Čiulptukai „Fashion“
Natalka2708
19/11/2019
Україна
Чудова, та легка у використанні
Дуже красива, дитині сподобалась, користувались тільки нею
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See arvustus tehti tootele SCF196/18 Пустушка Classic
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF196/18 Пустушка Classic
Natallis
10/07/2019
Україна
Рекомендуємо для спокою немовлят та їх батьків!
Зручна, гарна, екологічна і симпатична. Використовується від народження для профілактики колік у немовлят. Заспокійливий засіб та іграшка - два в одному
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF196/18 Пустушка Classic
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF196/18 Пустушка Classic
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat.
Ärge siduge lutti ümber lapse kaela, see tekitab kägistusohtu.