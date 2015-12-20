30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Mugavuse tagamiseks
6–18 kuud
Ortodontilised ja BPA-vabad
Kahene komplekt
Meie silikoonist luti painduv nibuosa on sümmeetrilise kujuga, mis aitab beebi kasvades kaasa tema suulae, hammaste ja igemete arengule.
Võite olla kindel, et teie beebi mugavus on tagatud. See lutt on valmistatud meie Ühendkuningriigis asuvas auhinnatud tehases.*
Turvaline käepide võimaldab luti beebi suust igal ajal lihtsasti eemaldada. Isegi väikesed käekesed saavad sellest kinni haarata!
4.8
5-st
5
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
gosym
20/12/2015
Polska
Dla mojego dziecka rewelacja, nie chce żadnego innego smoczka.
Smoczki AVENT są z nami od urodzenia. Ładne z wyglądu, silikonowe i odpowiednio wyprofilowane.
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See arvustus tehti tootele SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
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See arvustus tehti tootele SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
MamiZuzulki
12/10/2015
Polska
Smoczek jest super.
Mamy smoczki z aventa 6-18. U nas sprawdzają się doskonale. To jest jedyny kształt smoka jaki córcia zaakceptowała. Dzięki niemu szybko się uspokaja. Produkt na plus!
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See arvustus tehti tootele SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
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See arvustus tehti tootele SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
Aleaos
14/06/2021
Hrvatska
Najbolja duda
Beba želi samo tu dudu i ni jednu drugu, šteta što se sve teže može pronaći.
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See arvustus tehti tootele SCF197/22 Duda varalica Classic
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See arvustus tehti tootele SCF197/22 Duda varalica Classic
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat.
Nr 1 ülemaailmne luttide kaubamärk
Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.
Meie tootevalik toetab emasid ja igas arengufaasis beebisid
Aasta tootja 2014