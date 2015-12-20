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  • Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks
  • Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks
  • Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks
  • Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks
  • Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks
  • Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks
  • Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks
  • Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks
  • Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks
  • Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks
  • Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks
  • Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks
  • Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks

Tootmine lõpetatud

Philips AventKlassikaline lutt

SCF197/22

4.8
| (5) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks
Lutid Philips Avent Classic aitavad beebit ööpäevaringselt rahustada. Meie erinevates värvides ortodontilise kokkulangeva nibuosaga lutid aitavad kaasa beebi suu loomulikule arengule.
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emade poolt soovitatud bränd üle maailma1

Erksate, värvikate kujundustega lutt

Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks

  • Mugavuse tagamiseks

  • 6–18 kuud

  • Ortodontilised ja BPA-vabad

  • Kahene komplekt

Soodustab suu loomulikku arengut

Soodustab suu loomulikku arengut

Meie silikoonist luti painduv nibuosa on sümmeetrilise kujuga, mis aitab beebi kasvades kaasa tema suulae, hammaste ja igemete arengule.

Valmistatud meie Ühendkuningriigis asuvas auhinnatud tehases

Valmistatud meie Ühendkuningriigis asuvas auhinnatud tehases

Võite olla kindel, et teie beebi mugavus on tagatud. See lutt on valmistatud meie Ühendkuningriigis asuvas auhinnatud tehases.*

Lihtsasti eemaldatav turvaline käepide

Lihtsasti eemaldatav turvaline käepide

Turvaline käepide võimaldab luti beebi suust igal ajal lihtsasti eemaldada. Isegi väikesed käekesed saavad sellest kinni haarata!

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

5

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

20/12/2015

Polska

Polska

Dla mojego dziecka rewelacja, nie chce żadnego innego smoczka.

Smoczki AVENT są z nami od urodzenia. Ładne z wyglądu, silikonowe i odpowiednio wyprofilowane.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF197/01 Smoczek z serii Classic +

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF197/01 Smoczek z serii Classic +

12/10/2015

Polska

Polska

Smoczek jest super.

Mamy smoczki z aventa 6-18. U nas sprawdzają się doskonale. To jest jedyny kształt smoka jaki córcia zaakceptowała. Dzięki niemu szybko się uspokaja. Produkt na plus!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF197/01 Smoczek z serii Classic +

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF197/01 Smoczek z serii Classic +

14/06/2021

Hrvatska

Hrvatska

Najbolja duda

Beba želi samo tu dudu i ni jednu drugu, šteta što se sve teže može pronaći.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF197/22 Duda varalica Classic

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF197/22 Duda varalica Classic

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat. 

  1. Nr 1 ülemaailmne luttide kaubamärk

  2. Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.

  3. Meie tootevalik toetab emasid ja igas arengufaasis beebisid

  4. Aasta tootja 2014