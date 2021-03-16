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  • Hammaste arengut soodustav hammustuskindel tila
  • Hammaste arengut soodustav hammustuskindel tila

Tootmine lõpetatud

Philips AventPehmed hammustuskindlad tilad

SCF252/05

4.7
| (7) Auhinnad | 86% soovitab seda toodet
Hammaste arengut soodustav hammustuskindel tila
Philips Avent Softi tilad on igemete vastu õrnad, kuid siiski hammustuskindlad, kui esimesed hambad kasvama hakkavad. Tänu meie patenteeritud klapile voolab vedelik välja ainult siis, kui laps joob
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Lekkevaba joogitila

Hammaste arengut soodustav hammustuskindel tila

  • Varuosad

  • Pehmed hammustuskindlad tilad

  • 6k+ / 9k+

Lekkekindel klapp tagab, et joomisel ei loksu midagi maha

Lekkekindel klapp tagab, et joomisel ei loksu midagi maha

Aitab segadusest! Meie uus patenteeritud klapp tagab, et vedelik tuleb välja vaid siis, kui laps tilast joob.

Nurga all olev tila hõlpsaks joomiseks

Nurga all olev tila hõlpsaks joomiseks

Nurga all olev tila aitab väikelastel tassist jooma õppida.

BPA-vaba / 0% BPAd

BPA-vaba / 0% BPAd

Meie tila on tehtud BPA-vabast / 0% BPA-sisaldusega materjalist

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

7

Auhinnad

86%

soovitab seda toodet

4
2
1

16/03/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan, čvrst a mek usnik

Beba je vježbala nove zubiće na ovom usniku i držaču, no nije se dao - i nakon par mjeseci grickanja, drži se i dalje!

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See arvustus tehti tootele SCF252/05 Meki usnici otporni na zagriz

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF252/05 Meki usnici otporni na zagriz

21/12/2020

România

România

Tetina este exact ca in descriere, sunt mulțumită.

Recomand acest tip de tetina , sunt foarte mulțumită .

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See arvustus tehti tootele SCF252/05 Tetine moi, rezistente la muşcături

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF252/05 Tetine moi, rezistente la muşcături

28/07/2020

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Od miminka jen Philips

Veškeré potřeby pro mou malou, od lahviček, dudlíků, sterilizátoru přes hrníčků a nádobek na jídlo, využíváme od Philipsu a naprostá spokojenost

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See arvustus tehti tootele SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání

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See arvustus tehti tootele SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání

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  1. Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat 