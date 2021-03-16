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Tootmine lõpetatud
Varuosad
Pehmed hammustuskindlad tilad
6k+ / 9k+
Aitab segadusest! Meie uus patenteeritud klapp tagab, et vedelik tuleb välja vaid siis, kui laps tilast joob.
Nurga all olev tila aitab väikelastel tassist jooma õppida.
Meie tila on tehtud BPA-vabast / 0% BPA-sisaldusega materjalist
4.7
5-st
7
Auhinnad
86%
soovitab seda toodet
NovaMama20
16/03/2021
Hrvatska
Odličan, čvrst a mek usnik
Beba je vježbala nove zubiće na ovom usniku i držaču, no nije se dao - i nakon par mjeseci grickanja, drži se i dalje!
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See arvustus tehti tootele SCF252/05 Meki usnici otporni na zagriz
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See arvustus tehti tootele SCF252/05 Meki usnici otporni na zagriz
Dachin
21/12/2020
România
Tetina este exact ca in descriere, sunt mulțumită.
Recomand acest tip de tetina , sunt foarte mulțumită .
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See arvustus tehti tootele SCF252/05 Tetine moi, rezistente la muşcături
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF252/05 Tetine moi, rezistente la muşcături
CuddkesM
28/07/2020
Česká republika
Kinnitatud ostja
Od miminka jen Philips
Veškeré potřeby pro mou malou, od lahviček, dudlíků, sterilizátoru přes hrníčků a nádobek na jídlo, využíváme od Philipsu a naprostá spokojenost
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See arvustus tehti tootele SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání
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