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Tootmine lõpetatud

Philips AventÜhekordse kasutusega rinnapadjad

SCF253/20

4.8
| (9) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Mugav kogu öö jooksul
Ainulaadsed Philips Aventi SCF253/20 rinnapadjad on loodud spetsiaalselt selleks, et te end magamise ajal kuivana ja mugavalt tunneksite.
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Rinnapadjad öiseks kasutamiseks

Mugav kogu öö jooksul

  • 20 öö padjad

Kaitse kogu ööks

Kaitse kogu ööks

Philips Avent rinnapatjadel on laiem kuju ja paksem sisemus, mis tagab parema imavuse. Kahekordsed kleepribad hoiavad padja kindlalt paigal.

Mitmekülgne barjäär lekete vastu

Mitmekülgne barjäär lekete vastu

Kujundatud tagamaks täiendav kaitse pikaliolekus.

Ülikuiv

Ülikuiv

Philips Aventi rinnapatjadel on ülitõhusaks imamiseks mitu kihti.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

9

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

05/03/2018

Polska

Polska

Chłonne

Produkt lepszy od ogólnie dostępnych, warto zapłacić ciut węcej za jakość

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF253/02 Disposable breast pads

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF253/02 Disposable breast pads

23/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kismamáknak nagy segítség

Feleségem már a sokadik dobozzal veteti velem, mert e nélkül nem szívesen indul el otthonról. Ezen éjszakainak ugyanúgy remek a rögzítése és még nagyobb a nedvszívó képessége, mint a nappalinak - bár egy kicsit vastagabb. Praktikus az egyesével való csomagolás.

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See arvustus tehti tootele SCF253/20 Eldobható melltartóbetét

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF253/20 Eldobható melltartóbetét

31/08/2018

România

România

Faine

Usor de folosit, ideale pentru protejarea hainelor de laptele matern.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF253/20 Tampoane de unică folosinţă pentru sâni

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF253/20 Tampoane de unică folosinţă pentru sâni

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