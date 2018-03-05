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Tootmine lõpetatud
20 öö padjad
Philips Avent rinnapatjadel on laiem kuju ja paksem sisemus, mis tagab parema imavuse. Kahekordsed kleepribad hoiavad padja kindlalt paigal.
Kujundatud tagamaks täiendav kaitse pikaliolekus.
Philips Aventi rinnapatjadel on ülitõhusaks imamiseks mitu kihti.
4.8
5-st
9
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
LukaszLukasz
05/03/2018
Polska
Chłonne
Produkt lepszy od ogólnie dostępnych, warto zapłacić ciut węcej za jakość
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See arvustus tehti tootele SCF253/02 Disposable breast pads
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See arvustus tehti tootele SCF253/02 Disposable breast pads
norbibi
23/01/2019
Magyarország
Kismamáknak nagy segítség
Feleségem már a sokadik dobozzal veteti velem, mert e nélkül nem szívesen indul el otthonról. Ezen éjszakainak ugyanúgy remek a rögzítése és még nagyobb a nedvszívó képessége, mint a nappalinak - bár egy kicsit vastagabb. Praktikus az egyesével való csomagolás.
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See arvustus tehti tootele SCF253/20 Eldobható melltartóbetét
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See arvustus tehti tootele SCF253/20 Eldobható melltartóbetét
Mihaela12
31/08/2018
România
Faine
Usor de folosit, ideale pentru protejarea hainelor de laptele matern.
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See arvustus tehti tootele SCF253/20 Tampoane de unică folosinţă pentru sâni
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See arvustus tehti tootele SCF253/20 Tampoane de unică folosinţă pentru sâni
Tõhusus sõltub toote tehnilisest seisukorrast