Proovisin Aventi rinnapatju ja need osutusid väga headeks: on tõesti ülipehmed ja hea imavusega, mis ongi minu jaoks rinnapatjade juures kõige olulisemad näitajad! Lisaboonuseks veel see, et tänu kahele kleepsule püsivad need paremini kui enamus teisi rinnapatju. Mina kasutasin neid ka ilma rinnahoidjateta - kleepisin lihtsalt pluusi külge, sest kodus ma enamasti rinnahoidjat ei kanna. Kiidan ka rinna kuju järgivat disaini! Ökoloogilisele jalajäljele mõeldes ehk ei oleks vaja iga rinnapatja eraldi pakendada, samas tagab see hügieenilisuse ja saab lihtsalt kotti visata kaasa võtmiseks, minul küll on ka korduvkasutatav rinnapatjade kotike olemas.