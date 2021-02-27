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Tootmine lõpetatud

Philips AventÜhekordse kasutusega rinnapadjad

SCF254/02

4.9

| (274) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet

Mugav ja diskreetne

Ainulaadsed Philips Aventi rinnapadjad on loodud spetsiaalselt selleks, et te end päeva jooksul kuivana ja mugavalt tunneksite.

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Aventi rinnapadjad

Mugav ja diskreetne

  • 2 päeva padjad

Rõivaste all nähtamatu

Rõivaste all nähtamatu

Üliõhuke, kontuure järgiv kuju. Kleepriba hoiab padjad kindlalt paigal.

Mittelibisev, kleepribadega

Rinnapatju paigalhoidvate kleepribade tõttu mittelibisev

Välja töötatud imetamisnõustaja poolt

Välja töötatud koostöös ämmaemanda ja imetamisnõustajaga, kes on aidanud emadel leida õigeid imemisvõtteid juba 20 aastat.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

274

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

1

27/02/2021

Eesti

Eesti

Ülipehmed, hea imavuse ja disainiga!

Proovisin Aventi rinnapatju ja need osutusid väga headeks: on tõesti ülipehmed ja hea imavusega, mis ongi minu jaoks rinnapatjade juures kõige olulisemad näitajad! Lisaboonuseks veel see, et tänu kahele kleepsule püsivad need paremini kui enamus teisi rinnapatju. Mina kasutasin neid ka ilma rinnahoidjateta - kleepisin lihtsalt pluusi külge, sest kodus ma enamasti rinnahoidjat ei kanna. Kiidan ka rinna kuju järgivat disaini! Ökoloogilisele jalajäljele mõeldes ehk ei oleks vaja iga rinnapatja eraldi pakendada, samas tagab see hügieenilisuse ja saab lihtsalt kotti visata kaasa võtmiseks, minul küll on ka korduvkasutatav rinnapatjade kotike olemas.

Positiivsed omadused

Pehmus ja hea imavus

Negatiivsed omadused

Palju pakendit

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF254/24 Rinnapadjad

Kasutamise kuupäev 2021-01-27

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF254/24 Rinnapadjad

Kasutamise kuupäev 2021-01-27

27/02/2021

Eesti

Eesti

Väga head rinnapadjad

Meeldis, et rinnapadjad olid õhukesed, aga samas väga hea imavusega. Üpris suured, aga ei jäänud kuskilt välja piiluma. Läbi pluusi neid ka näha ei olnud. Olen väga rahul! Ainus miinus võibolla siis see, et rinnapadjad on eraldi pakendatud ja nii tekib rohkem prahti. Samas kotti on just neid parem nii panna :)

Positiivsed omadused

Õhukesed, hea imavus, mugavad

Negatiivsed omadused

Eraldi pakendatud

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF254/24 Rinnapadjad

Kasutamise kuupäev 2021-01-27

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF254/24 Rinnapadjad

Kasutamise kuupäev 2021-01-27

07/03/2021

Latvija

Latvija

Brīnišķīgi plāns!

Izvēlējos šos ieliktnīšus tādēļ, ka tie ir ļoti plāni, izteikti mīksti, elpojoši un pilda savu funkciju perfekti. Apņem krūti, pielīp audumam un nenošļūk. Noteikti ieteiktu to arī citām māmiņām, jo tik ērtus neesmu līdz šim lietojusi. To nejūt! Lieliska kvalitāte, lielisks produkts.

Positiivsed omadused

Paldies, kvalitāte ir lieliska.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF254/24 Krūštura ieliktņi

Kasutamise kuupäev 2020-11-07

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF254/24 Krūštura ieliktņi

Kasutamise kuupäev 2020-11-07

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.