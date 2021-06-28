„Olin äärmiselt positiivselt üllatunud, kui emmedeklubi mind Facebookis välja valis üheks AVENTI rinnapumba testijaks. Kuna esimese lapsega sai ka korraks manuaalset rinnapumpa proovitud on võrdlusmomenti eriti hea kommenteerida. Rinnapump saabus minuni juba mõned päevad tagasi, kuid kuna beebi kõrvalt juba igav ei hakka jõudsin reaalse proovimiseni alles mõned päevad tagasi. Esmalt tuleb pump korralikult puhastada nii nagu juhendis. Minul kulus selleks terve päev, kuna tegin seda käsitsi (mitte masinpesuga, mis oli ka variant) teiste asjade kõrvalt. Kõigepealt puhastasin tavalise veega, siis kuivatasin õhu käes pesurestil, leotasin pesuvahendiga, loputasin, taas kuivatasin, keetsin osad läbi jne. Protsess ise oli üpris pikk, aga kindlasti vajalik. Kuna järgmiseks päevaks oli ühte rinda tekkinud kummaline põletik oli ajastus ideaalne, et katsetada problemaatilisel rinnal pumpamist. Võtsin diivanile mugavalt istet, asetasin pumba rinnale ning vajutasin kuniks tundsin imemise tunnet. Seejärel kordasin tegevust. Piim hakkas hoogsalt jooksma ning sain läbi läbipaistva süsteemi protsessi ka jälgida. Valu, mida tekitaks laps haige rinna imemisel oli KORDADES väiksem ning sain seda ise reguleerida. Ideaalne! Vaid ligikaudu 5 minuti jooksul oli juba pool pudelist täitunud. Minu jaoks oli see täiesti hämmastav tulemus. Kordasin sama protsessi juba järgmisel päeval kui lapsega mängumatil mängisin. Tuleb tunnistada, et ükskõik mis asendis ma pumpasin oli igalt poolt sama hea tulemus. Ligikaudu 5 aastat tagasi kui proovisin samuti manuaalset rinnapumpa jäigi see ainsaks korraks. Piim ei voolanud ning selleks, et täita pool pudelist, kulus meeletu aeg. Mõtlesin ka uue tutika teise beebiga, et ei hakka isegi enam pumpa muretsema, kuna rinnapumpa on meie peres pigem vähe vaja. Mul on väga, väga hea meel, et saime siiski katsetada. Kindlasti julgen soovitada kõigile, kes tunnevad manuaalse rinnapumba vajadust enda kodus. Usun, et ka meie peres jääb issi nüüd rahulikuma südamega kahekesi beebiga koju. Aitäh emmedeklubi ja aventi!