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Standard komplekt
Innovatiivne silikoonist padi, mis on saanud inspiratsiooni beebide ainulaadsest imemisvõttest, stimuleerib nibu ja aitab piimal kiiremini voolama hakata. Nautige mugavamat ja tõhusamat pumpamist.
Üks suurus, mis sobib kõikidele. Kuna me teame, et nibusid on erineva suuruse ja kujuga, paindub ja kohandub see silikoonist padi vastavalt teie ainulaadsele nibule. Sobib 99,98% nibu suurustest* (kuni 30 mm).
Kui teie vastsündinu ei saa toitmise ajal regulaarselt piisavalt piima või kui tal on piima saamisel probleeme, vahetage lutt suurema voolukiirusega luti vastu. Kui toitmisprobleemid püsivad, siis pöörduge tervishoiutöötaja poole.
4.9
5-st
328
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
Triinu24
28/06/2021
Eesti
Hea abiline.
Sain olla üks õnnelik kes sai proovida seda imelist abilist. Kolme lapsega olen proovinud erinevaid pumpasid, kuid sinna need pumbad ka jäänud on. Sellega aga pumpamine oli lihtne ja valutu. Seda on lihtne kokku panna, ja hiljem ka uuesti lahti võtta ja ära pesta. See ei võta ka palju ruumi. Sellel on ka minu arust hea lutipudel kohe kaasas. Minu väike kodanik vahest ei taha kohe mitte ärgata söögi ajaks ülesse siis on hea välja pumbata ja pärast talle pudelist anda rinnapiima.
Positiivsed omadused
Kompaktne
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF430/10 Käsirinnapump
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF430/10 Käsirinnapump
Mari4243
18/06/2021
Eesti
Suurepärane abivahend!
„Olin äärmiselt positiivselt üllatunud, kui emmedeklubi mind Facebookis välja valis üheks AVENTI rinnapumba testijaks. Kuna esimese lapsega sai ka korraks manuaalset rinnapumpa proovitud on võrdlusmomenti eriti hea kommenteerida. Rinnapump saabus minuni juba mõned päevad tagasi, kuid kuna beebi kõrvalt juba igav ei hakka jõudsin reaalse proovimiseni alles mõned päevad tagasi. Esmalt tuleb pump korralikult puhastada nii nagu juhendis. Minul kulus selleks terve päev, kuna tegin seda käsitsi (mitte masinpesuga, mis oli ka variant) teiste asjade kõrvalt. Kõigepealt puhastasin tavalise veega, siis kuivatasin õhu käes pesurestil, leotasin pesuvahendiga, loputasin, taas kuivatasin, keetsin osad läbi jne. Protsess ise oli üpris pikk, aga kindlasti vajalik. Kuna järgmiseks päevaks oli ühte rinda tekkinud kummaline põletik oli ajastus ideaalne, et katsetada problemaatilisel rinnal pumpamist. Võtsin diivanile mugavalt istet, asetasin pumba rinnale ning vajutasin kuniks tundsin imemise tunnet. Seejärel kordasin tegevust. Piim hakkas hoogsalt jooksma ning sain läbi läbipaistva süsteemi protsessi ka jälgida. Valu, mida tekitaks laps haige rinna imemisel oli KORDADES väiksem ning sain seda ise reguleerida. Ideaalne! Vaid ligikaudu 5 minuti jooksul oli juba pool pudelist täitunud. Minu jaoks oli see täiesti hämmastav tulemus. Kordasin sama protsessi juba järgmisel päeval kui lapsega mängumatil mängisin. Tuleb tunnistada, et ükskõik mis asendis ma pumpasin oli igalt poolt sama hea tulemus. Ligikaudu 5 aastat tagasi kui proovisin samuti manuaalset rinnapumpa jäigi see ainsaks korraks. Piim ei voolanud ning selleks, et täita pool pudelist, kulus meeletu aeg. Mõtlesin ka uue tutika teise beebiga, et ei hakka isegi enam pumpa muretsema, kuna rinnapumpa on meie peres pigem vähe vaja. Mul on väga, väga hea meel, et saime siiski katsetada. Kindlasti julgen soovitada kõigile, kes tunnevad manuaalse rinnapumba vajadust enda kodus. Usun, et ka meie peres jääb issi nüüd rahulikuma südamega kahekesi beebiga koju. Aitäh emmedeklubi ja aventi!
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See arvustus tehti tootele SCF430/10 Käsirinnapump
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF430/10 Käsirinnapump
HelinaK
16/06/2021
Eesti
Positiivselt üllatunud
Sain olla üks õnnelikest, kes antud rinnapumpa sai testida. Pean tunnistama, et mälestus manuaalsest rinnapumbast oli kehv. Mäletan valu, jõuetust pumbata jne.. Üllatusin, kui mugav on kasutada Philipsi Avendi manuaalset rinnapumpa. Ta on kerge, mugav kasutada ja pole üldse valulikku tunnet pumpamisel. Puhastada on lihtne, tänu lihtsale ülesehitusele ja sellele, et käib väga kergesti osadeks, mida saab pesta. Meie peres on leidnud Philipsi Avendi rinnapump igapäevast kasutust. Tänu pumbale on võimalik anda beebile ka siis rinnapiima, kui vaja käia arstil või mõnel muul korral, kui pole võimalust rinda anda. Aitäh selle võimaluse eest.
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See arvustus tehti tootele SCF430/10 Käsirinnapump
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Tõhusus sõltub toote tehnilisest seisukorrast
Põhineb uuringutel: (1) Mangel jt. Imetamisraskused, imetamise kestus, ema kehamassiindeks ja rinna anatoomia: kas need on omavahel seotud?. Breastfeeding Medicine, 26. aprill 2019, (109 osalejat, Iisrael); (2) Ziemer jt. Muutused imetamise esimesel nädalal: nibu ja naha muutused.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, mai 1993, (20 osalejat (heledanahalised), USA); (3) Ramsay jt. Imetava ema rinna anatoomia, mida on ultraheliuuringute abil uuritud, 2005, (28 osalejat, Austraalia).
BPA-vaba rinnapump: seotud ainult pudeli ja teiste rinnapiimaga kokkupuutuvate osadega. Kooskõlas ELi määrusega nr 10/2011