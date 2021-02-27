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41
p
Päevad
02
t
Tunnid
38
m
Minutid
10
s
Sekundid
Ülim mugavus ja kasutuskindlus
Philips Aventi ühekordsed rinnapadjad muudavad rinnaga toitmise mugavamaks. Kärjekujuline tekstuur, üliõhuke imav sisu ning lekkevaba ja hingav materjal tagavad kuiva enesetunde ja mugavuse nii päeval kui ka öösel.
Ühekordse kasutusega rinnapadjad
100 tk
Meekärje tekstuuriga pealiskiht on nahale pehme ja mugav.
Üliimav sisu aitab niiskust lukustada ning hoiab naha päeval ja öösel kuivana.
Väliskiht on lekkekindel, hoides riided kuivana, kuid tagab siiski hingavuse.
4.9
5-st
273
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
Mmmari
27/02/2021
Eesti
Ülipehmed, hea imavuse ja disainiga!
Proovisin Aventi rinnapatju ja need osutusid väga headeks: on tõesti ülipehmed ja hea imavusega, mis ongi minu jaoks rinnapatjade juures kõige olulisemad näitajad! Lisaboonuseks veel see, et tänu kahele kleepsule püsivad need paremini kui enamus teisi rinnapatju. Mina kasutasin neid ka ilma rinnahoidjateta - kleepisin lihtsalt pluusi külge, sest kodus ma enamasti rinnahoidjat ei kanna. Kiidan ka rinna kuju järgivat disaini! Ökoloogilisele jalajäljele mõeldes ehk ei oleks vaja iga rinnapatja eraldi pakendada, samas tagab see hügieenilisuse ja saab lihtsalt kotti visata kaasa võtmiseks, minul küll on ka korduvkasutatav rinnapatjade kotike olemas.
Positiivsed omadused
Pehmus ja hea imavus
Negatiivsed omadused
Palju pakendit
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF254/24 Rinnapadjad
Kasutamise kuupäev 2021-01-27
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF254/24 Rinnapadjad
Kasutamise kuupäev 2021-01-27
Päike
27/02/2021
Eesti
Väga head rinnapadjad
Meeldis, et rinnapadjad olid õhukesed, aga samas väga hea imavusega. Üpris suured, aga ei jäänud kuskilt välja piiluma. Läbi pluusi neid ka näha ei olnud. Olen väga rahul! Ainus miinus võibolla siis see, et rinnapadjad on eraldi pakendatud ja nii tekib rohkem prahti. Samas kotti on just neid parem nii panna :)
Positiivsed omadused
Õhukesed, hea imavus, mugavad
Negatiivsed omadused
Eraldi pakendatud
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF254/24 Rinnapadjad
Kasutamise kuupäev 2021-01-27
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF254/24 Rinnapadjad
Kasutamise kuupäev 2021-01-27
Mela B
07/03/2021
Latvija
Brīnišķīgi plāns!
Izvēlējos šos ieliktnīšus tādēļ, ka tie ir ļoti plāni, izteikti mīksti, elpojoši un pilda savu funkciju perfekti. Apņem krūti, pielīp audumam un nenošļūk. Noteikti ieteiktu to arī citām māmiņām, jo tik ērtus neesmu līdz šim lietojusi. To nejūt! Lieliska kvalitāte, lielisks produkts.
Positiivsed omadused
Paldies, kvalitāte ir lieliska.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF254/24 Krūštura ieliktņi
Kasutamise kuupäev 2020-11-07
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF254/24 Krūštura ieliktņi
Kasutamise kuupäev 2020-11-07
Tõhusus sõltub toote tehnilisest seisukorrast