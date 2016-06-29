30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Liitu uudiskirjaga ja võida!
Liitu Philipsi uudiskirjaga ja osale loosimises ning võida Philips Avent käed-vabad elektriline rinnapump.
26
p
Päevad
22
t
Tunnid
31
m
Minutid
27
s
Sekundid
Tootmine lõpetatud
Mugav ja diskreetne
Ainulaadsed Philips Aventi SCF254/30 rinnapadjad on loodud spetsiaalselt selleks, et te end päeva jooksul kuivana ja mugavalt tunneksite.
Maailmas emade poolt enim soovitatud kaubamärk¹
30 päeva padjad
Üliõhuke, kontuure järgiv kuju. Kleepriba hoiab padjad kindlalt paigal.
Rinnapatju paigalhoidvate kleepribade tõttu mittelibisev
Välja töötatud koostöös ämmaemanda ja imetamisnõustajaga, kes on aidanud emadel leida õigeid imemisvõtteid juba 20 aastat.
4.9
5-st
18
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
eeemmmaaa
29/06/2016
Lietuva
Puikus sprendimas
Jeigu jus vargina bėgantis pienukas iš krūtų ne maitinimo metu, šie vienkartiniai krūtų įklotai puikus sprendimas. Įklotėliai turi lipnią juostelę, dėka kurios pasilieka savo vietoje ir nereikia pergyventi, kad juos pamesim :) Išgaubta forma ir skysčių nepralaidumas suteikia patikimą apsaugą ir visišką diskretiškumą. Nors jie labai ploni, kas irgi didelis privalumas - sugeria puikiai!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF254/60 Vienkartiniai krūtų įklotai
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF254/60 Vienkartiniai krūtų įklotai
Marienė
20/06/2016
Lietuva
Geriausi iš išbandytu
Puikūs sugertukai! Nesipukuojantys, malonus krūtims, didelio sugeriamumo! Rekomenduoju!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF254/60 Vienkartiniai krūtų įklotai
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF254/60 Vienkartiniai krūtų įklotai
Naktiziede
05/05/2016
Lietuva
Patikimas
Nuo pat pirmų dienų naudoju,nepakeičiamas dalykas, visada jaučiuosi saugi ir rami, kad neperbėgs pienas, galiu drąsiai rengtis visus rūbus ir jaustis saugi ;)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF254/60 Vienkartiniai krūtų įklotai
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF254/60 Vienkartiniai krūtų įklotai