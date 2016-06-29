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Tootmine lõpetatud

Philips AventÜhekordse kasutusega rinnapadjad

SCF254/30

4.9

| (18) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Mugav ja diskreetne

Ainulaadsed Philips Aventi SCF254/30 rinnapadjad on loodud spetsiaalselt selleks, et te end päeva jooksul kuivana ja mugavalt tunneksite.

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Aventi rinnapadjad

Mugav ja diskreetne

  • 30 päeva padjad

Rõivaste all nähtamatu

Rõivaste all nähtamatu

Üliõhuke, kontuure järgiv kuju. Kleepriba hoiab padjad kindlalt paigal.

Mittelibisev, kleepribadega

Rinnapatju paigalhoidvate kleepribade tõttu mittelibisev

Välja töötatud imetamisnõustaja poolt

Välja töötatud koostöös ämmaemanda ja imetamisnõustajaga, kes on aidanud emadel leida õigeid imemisvõtteid juba 20 aastat.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

18

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

29/06/2016

Lietuva

Lietuva

Puikus sprendimas

Jeigu jus vargina bėgantis pienukas iš krūtų ne maitinimo metu, šie vienkartiniai krūtų įklotai puikus sprendimas. Įklotėliai turi lipnią juostelę, dėka kurios pasilieka savo vietoje ir nereikia pergyventi, kad juos pamesim :) Išgaubta forma ir skysčių nepralaidumas suteikia patikimą apsaugą ir visišką diskretiškumą. Nors jie labai ploni, kas irgi didelis privalumas - sugeria puikiai!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF254/60 Vienkartiniai krūtų įklotai

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF254/60 Vienkartiniai krūtų įklotai

20/06/2016

Lietuva

Lietuva

Geriausi iš išbandytu

Puikūs sugertukai! Nesipukuojantys, malonus krūtims, didelio sugeriamumo! Rekomenduoju!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF254/60 Vienkartiniai krūtų įklotai

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF254/60 Vienkartiniai krūtų įklotai

05/05/2016

Lietuva

Lietuva

Patikimas

Nuo pat pirmų dienų naudoju,nepakeičiamas dalykas, visada jaučiuosi saugi ir rami, kad neperbėgs pienas, galiu drąsiai rengtis visus rūbus ir jaustis saugi ;)

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See arvustus tehti tootele SCF254/60 Vienkartiniai krūtų įklotai

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF254/60 Vienkartiniai krūtų įklotai

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.